Antonio Repullo: "Ahora Europa mira a Andalucía y lo hace con respeto y con orgullo"

Una nueva campaña electoral se cierne sobre los españoles, pero esta vez será en clave europea una vez que han pasado las regionales en Galicia, País Vasco y Cataluña. En Andalucía, el coordinador de la campaña del PP es el secretario general del partido en la región, Antonio Repullo. El político cordobés fue entrevistado en esRadio Sevilla donde analizó lo sucedido en Cataluña, la situación de los fondos europeos en Andalucía e invitó al acto central de la campaña de las europeas que será presidido por el presidente andaluz, Juanma Moreno, y el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, el próximo domingo 19 de mayo en Málaga.

Antonio Repullo ha destacado que "el PP ha tenido un gran resultado, un resultado histórico en Cataluña" y que "es una gran noticia, no solamente para el PP sino también para el constitucionalismo". Asegura que "el PP, y lo que ha representado el presidente Feijóo en estas elecciones: la sensatez y la igualdad, es lo que quieren los andaluces y los ciudadanos del resto de España". "Hemos pasado de ser la octava fuerza a la cuarta fuerza y hemos quintuplicado los datos. El PP es el partido que más crece en Cataluña. Esto ha supuesto algo muy importante: hemos sido una de las piezas fundamentales para frenar al separatismo", ha apuntado.

Sobre los posibles pactos para lograr el futuro Gobierno de la Generalidad catalana ha dicho que "el único Gobierno posible que tiene el PSC es con los independentistas ya sea en un pacto de Gobierno o en un pacto de legislatura y ya sabemos, desgraciadamente, cuál es el resultado: siempre los independentistas quieren romper la igualdad con el resto de España". Esto "lo estamos viendo y lo estamos sufriendo con ese muro que levanta permanentemente Pedro Sánchez y los independentistas con las cesiones a sus socios". "Por eso desde el PP por Andalucía vamos a seguir denunciándolo esos agravios y también, por supuesto, defendiendo los intereses de Andalucía", ha añadido.

El secretario general del PP andaluz ha dicho sobre una posible repetición electoral que "es importante señalar que están diciendo desde el PSOE que el resultado es magnífico y a los cinco minutos ya estamos hablando tanto de repetición como de adelanto electoral". Argumenta Repullo que "Pedro Sánchez siempre va a actuar en beneficio personal, como ha hecho siempre" y que el presidente del Gobierno "no ha pensado ni en la sociedad española, la catalana o andaluza, ni siquiera en su partido. Siempre ha pensado en lo que le puede beneficiar a él de manera personal".

La falta de inversiones en Andalucía por parte de Sánchez

Antonio Repullo ha comentado que hay que "tener claro de dónde veníamos" porque "en los 40 años de PSOE en el Gobierno de la Junta, jamás habían presentado la planificación integral de las infraestructuras que necesitaba Andalucía". "Eso quiere decir que ni siquiera habíamos solicitado lo que necesitaba Andalucía", ha señalado. En este sentido, ha dicho que "eso nos ha llevado a que tengamos la mitad de la red eléctrica que la media de España". El secretario general del PPA ha asegurado que "Andalucía está un 42% por debajo de la media de kilómetros de red eléctrica por millón de habitantes que tiene el conjunto de España".

"¿Qué hizo el PP? Cuando Juanma Moreno llegó al Gobierno de la Junta de Andalucía lo primero que hizo fue lo que no se había hecho en los 40 años anteriores: revisar, planificar y ejecutar lo que es una competencia nuestra", ha explicado. Una de las medidas de Moreno fue "presentar un plan para el desarrollo industrial y social que es clave para el futuro de Andalucía". "El resultado de todo eso lo hemos visto en el Ejecutivo en estos 5 años de Gobierno en los que nos hemos topado otra vez con Pedro Sánchez y con su política del muro y del agravio a Andalucía", ha destacado Repullo.

Sobre la infraestructura en red eléctrica, una de las demandas del Gobierno Moreno al Ejecutivo nacional, ha dicho que "Sánchez solamente ha asignado el 1,5% de las nuevas inversiones en infraestructuras de red eléctrica en España. "De los 489 millones presupuestados a nivel nacional a Andalucía le corresponden 7,2 millones y estamos hablando de la CCAA más extensa y más poblada de toda España y la que más necesidades tenía teniendo en cuenta de donde veníamos, esos 40 años sin tener infraestructuras", ha indicado. "Estos datos no son solamente números, esto resta oportunidades a Andalucía. Sin red eléctrica suficiente no hay industria ni empleo. Esta red que estamos pidiendo generaría mas de 80.000 puestos de trabajo", ha dicho Repullo. En este sentido, ha indicado que "no hay futuro para muchísimas zonas que están en riesgo de despoblación" y que si "Sánchez una vez más quiere marginar a los andaluces, pero vamos a seguir a través de la vía andaluza que propine Juanma Moreno impulsando y reclamando lo que consideramos que es un derecho de los andaluces".

Andalucía y los fondos europeos

Sobre los fondos europeos y cómo se han gestionado en las últimas décadas Antonio Repullo ha dicho que "ojalá pudiera decir que han sido bien utilizados, pero no ha sido así". "Afortunadamente nos hemos encontrado con un Gobierno del PP en Andalucía y con un presidente que ha llegado a tiempo de enderezar la pésima situación de los fondos europeos de los gobiernos socialistas anteriores". Ha puesto como ejemplo que "entre 2014 y 2018 el ritmo de certificación de fondos europeos era de 157 millones al año" y que "el último Gobierno socialista certificó 783 millones". "Lo que ha hecho la Junta de Andalucía de Juanma Moreno es que se han certificado de 2019 a 2023 4.670 millones, una media de casi mil millones al año", ha destacado Antonio Repullo. Esto es "seis veces más de lo que era capaz de hacer el Gobierno socialista". "Hemos agotado hasta el último euro de los Fondos FEDER, del Fondo Social Europeo y de los Fondos React. No ha quedado ni un sólo euro por ejecutar", ha añadido.

El secretario general del PP andaluz ha explicado que "de los 6.600 millones de euros programados que gestiona la Junta de Andalucía el nivel de certificación es del 82,22%". Esto demuestra según Antonio Repullo que "estamos ante una situación en la que los andaluces ven que su Gobierno autonómico los pone en el centro de todo, que interesa que se primen los intereses de los andaluces y eso se nota en Andalucía". "Ahora somos una tierra ambiciosa que tiene un futuro extraordinario por delante y que cuenta con un Gobierno cuya buena gestión avala que Andalucía pueda seguir utilizando esos fondos en beneficio de la sociedad para continuar de manera imparable con la transformación de nuestra tierra para eso queremos seguir contando con fondos europeos", ha apuntado.

El caso de los fondos Next Generation

Sobre la cuestión de los fondos Next Generation y su reparto ha dicho Antonio Repullo que "en estos tres años en Andalucía se han movilizado más de un 70%" y que "no vamos a dejar ni un solo euro por gastar". Ha destacado que "eso sí lo hacía el PSOE en su etapa de Gobierno" y que "ahora el PP le saca hasta el último jugo a cada euro que viene de Europa". "Estamos cumpliendo con los hitos que nos marcan tanto el Gobierno como Europa en la ejecución de estos fondos en el marco 2021-2027 y en la mitad de este tiempo ya se han movilizado el 72% de las cantidades que han llegado a Andalucía", ha explicado. El secretario general del PP andaluz ha añadido que "las CCAA solamente tienen asignados un 30% del total de las cantidades que llegan a España. El resto, el 70%, lo gestiona el Gobierno de Sánchez y no sabemos donde está el dinero ni donde lo destina". "Una vez más Sánchez castiga a los andaluces y Andalucía sufre un agravio en el reparto de estos fondos", ha apuntado Repullo.

Andalucía "es la CCAA que menos dinero ha recibido del Gobierno de España por habitante de fondos Next Generation junto a Baleares. Hemos recibido un 52% menos que Cataluña y estamos viendo que permanentemente no cuentan con las CCAA para repartir estos fondos". Para Repullo "es un problema porque las CCAA sabemos en qué tenemos que destinar este dinero y conocemos nuestro tejido empresarial y social para mejorar nuestras infraestructuras y la situación de los andaluces en el caso de Andalucía". Es algo que a Sánchez "se lo ha recordado la UE que le ha dicho que tiene que entrar en la cogobernanza con las CCAA para que ese dinero sea efectivo y solucione los problemas de los andaluces. No vamos a permitir que ningún agravio más limite a los andaluces ni en los fondos Next Generation ni en ninguna materia".

Europa, "el futuro de Andalucía"

El secretario general del PPA es también el coordinador de la campaña del PP para las elecciones europeas del próximo 9 de junio en la región. En este sentido ha hablado de Andalucía y Europa. Ha dicho que "la situación ha cambiado mucho porque ahora Europa mira a Andalucía y lo hace con respeto y con orgullo". Según Antonio Repullo eso "lo dijo el vicepresidente de la Comisión Europea Margaritis Schinas cuando estuvo en Sevilla".

"Él decía que Andalucía antes era conocida por sus problemas y ahora lo es por sus logros y eso no es una casualidad, eso responde a la labor de Juanma Moreno y del PP que se reconoce en Europa", ha destacado Antonio Repullo. El secretario general de los populares en la región ha añadido que "la transformación de nuestra tierra, el cambio de mentalidad, ha sido extraordinario" y que "el futuro de Andalucía está en Europa". "De eso tenemos que ser conscientes y, por supuesto, el futuro de Europa tiene que estar en Andalucía como una de las regiones más prósperas de todo nuestro continente". Repullo ha remarcado que "ahora mismo somos la mayor potencia de renovables en Europa y nuestra voz tiene que estar presente. Para eso tenemos la suerte de contar con una lista con representación importante. La mayor representación de Andalucía en elecciones europeas es la del PPA". Ha destacado que la exconsejera andaluza Carmen Crespo va de número 2 y "va a llevar la voz de los andaluces en temas importantísimos como la agricultura, la pesca, el mundo rural y por supuesto la singularidad climática que hay en Andalucía por la falta de agua".

Antonio Repullo ha finalizado diciendo que está "convencido" que los representantes públicos elegidos para Europa "van a ser mayoritariamente los del PP español y europeo" y que van a hacer "una campaña honesta" en la que van a "escuchar a los andaluces" ya que es su "seña de identidad". Ha recordado que "arrancamos en Málaga el domingo 19 de de mayo donde van "a compartir un acto social con Juanma Moreno y Feijóo en la Plaza de la Constitución a las 11 de la mañana". "Los andaluces nos jugamos mucho en estas elecciones", ha finalizado.