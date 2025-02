El Concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de Cádiz, conocido como COAC, ha vivido durante la noche de este domingo uno de los momentos que, sin duda, marcarán la edición de este 2025 y que se convertirá en historia del carnaval gaditano, aunque no será por la calidad de la actuación o por la letra de la misma; sino por haber vivido una de las páginas más lamentables de la historia del concurso.

"Vengo a presentar la chirigota Abre los ojos", advertía el actor vasco Óscar Terol, que era parte de la agrupación y que alcanzó cierta fama televisiva a principios de los 2000 por el programa de humor Vaya Semanita y que, más recientemente, tuvo un papel secundario en la serie Allí Abajo. "A muchos de los que estamos aquí nos han censurado mucho en muchos sitios así que hemos dicho: vamos a ir al carnaval de Cádiz, allí seguramente no haya censura porque el día en que aquí haya censura apaga y vámonos", anunciaba el integrante de lo que, se supone, era una chirigota, es decir, una modalidad del concurso destinada al humor.

Ante este discurso inicial sin gracia, que siguió alegando que la agrupación pedía "un asilo analítico" y que era una "chirigota alternativa", el nerviosismo del público se acrecentó, algo a lo que también contribuyó la pobre puesta en escena, colmada por varias antenas de telefonía que "nos irradian" y algunos integrantes vestidos de avioneta haciendo referencia a que estos fumigan a las personas para controlarlos. En este contexto, comenzaron a sonar unos acordes poco afinados y que no llegaban al público por su bajo volumen —sobre todo, en comparación con la mayoría de las otras agrupaciones— y el público comenzó a escuchar una letra antivacunas y conspiranoica.

"Cuando sepan que todo es mentira, cuando sepas lo que vengo a hacer, que dicen que soy la que suspira, para que no me llegues tú a creer", dijo la solista antes de comenzaran a cantar en conjunto una letra de la que poco se entendía ante la incapacidad de Abre los ojos de entonarla con fuerza, aunque al público llegó un verso que hablaba sobre la pandemia mientras al fondo sucedía imágenes proyectadas como una caricatura en la que un hombre se hacía una prueba de COVID-19 con la nariz alargada de Pinocho. "Lo planearon todo" se comprendió entre un mensaje de resistencia antivacunas que pedía a los asistentes que se unieran a su grupo.

Gritos de campeones

Ante esta presentación —las chirigotas se dividen en presentación, pasodobles, cuplés y popurrís y tienen una duración total aproximada de 25 minutos— pobre en la forma y en el fondo, el Gran Teatro Falla, sede oficial del COAC, comenzó a pitarlos y a cantar "campeones, campeones" de forma irónica antes de que cantaran los pasodobles, de los que, en la misma tónica que la presentación, apenas se entendió el mensaje mientras parecía que los mismos integrantes habían olvidado parte de la letra e iba sucediendo los cánticos de mofa del público de "chirigota, chirigota".

A mitad del segundo pasodoble, el público ya había hecho su fiesta particular en las butacas pidiendo "que baje el telón", lo que provocó que la cabeza de la chirigota, la activista Katy Balber, se enfrentara al público asegurando que su "comparsa —pese a que está inscrita como chirigota— no busca premios pero lanza un mensaje necesario" y que obtuvo respuesta de "telonazo, telonazo" por parte del público, cuyos abucheos y cánticos ya no dejaron que se entendiera absolutamente nada del resto de la actuación más allá de un nombre propio, Miguel Bosé.

En este contexto y ante la negativa de abandonar el escenario, los cantaron el popurrí entre abucheos y peticiones de que el espectáculo parase —con linternas incluidas— y cantando estribillos míticos de la historia del COAC que se han convertido en himnos de la fiesta sucediendo alrededor de 15 minutos de pitos y abucheos. Una vez terminada la actuación la líder del grupo se volvió a enfrentar al público tras agradecer otro integrante "la educación a Cádiz".

Mostró a una menor llorando

Así, la cabeza de la chirigota puso en el centro del escenario a una menor de edad que se encontraba llorando ante el penoso espectáculo y tras ser abucheada señalándola y culpando al público antes de la caída de telón más rápida que se recuerda en el Gran Teatro Falla en medio de otro de los himnos del COAC coreado por el público: "Esto es Cádiz, aquí hay que mamar".

Balber se justificó a la salida asegurando haber sufrido un "boicot" para que, según ella, no pudieran expresar su mensaje "veracidista", como explicó a varios medios locales antes de ser abucheada de nuevo fuera del teatro por aficionados que habían asistido a las puertas del Falla pese a la lluvia tras presenciar el espectáculo desde sus casas a recriminarle su "falta de respeto" al concurso.

A pesar de que el público pidiese constantemente que se bajase el telón en medio de la actuación, esto no ocurría desde 2013, cuando el jurado del COAC decidió parar la representación de un cuarteto que llegaba desde Badajoz. Por su parte, el jurado ya había expresado antes de que comenzara el concurso que "no se contemplaba" una bajada de telón en ninguno de los casos. Algo que podría cambiar respecto al año próximo tras las exigencias del público.