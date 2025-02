Moreno marca "distancia" con Vox por su estrategia "que no es de España" y anuncia que será candidato en 2026

El pasado jueves el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, fue elegido nuevo presidente del Comité de las Regiones de la Unión Europea. En una entrevista radiofónica, el también líder del PP-A ha dicho que esta distinción "supone más trabajo y más oportunidades de influencia y proyección de Andalucía". En este sentido, ha añadido que "permite a Andalucía mostrar nuestra influencia en los intereses que nosotros tenemos en Europa y la visión periférica del sur".

Moreno ha comentado distintos temas de actualidad y uno de ellos ha sido el resultado de las elecciones alemanas del pasado domingo. El presidente de la Junta de Andalucía ha destacado que "en esta situación casi disruptiva en Europa en la que los partidos tradicionales pierden fuerza hay dos lecciones: la socialdemocracia está desapareciendo y tiene mucha debilidad y el auge de la derecha radical". Sobre esta cuestión, ha destacado que "queda un espacio de centralidad que puede ocupar los espacios de gobierno" y que este espacio "europeo y de sensatez ahora mismo es más necesario que nunca y es representativo por el PP".

Cree que su partido tiene que marcar "distancia con Vox" porque el partido de Santiago Abascal "está atrapado en una estrategia que no es de España, es norteamericana y poco o nada tiene que ver con la realidad social y económica de España". El líder del PP-A ha asegurado que Vox "va a entrar en contradicción cuando se tomen decisiones por EEUU contrarias a los intereses" de España y ha puesto de ejemplo lo "aranceles para nuestros agricultores y la industria". "Va a ser difícil de explicar por parte de Vox", ha añadido.

Andalucía, "la CCAA con más potencial"

En esta entrevista en la Cadena Cope el presidente de la Junta de Andalucía ha hablado del cambio de su región desde que llegó a la presidencia en enero de 2019. Juanma moreno ha asegurado que Andalucía es "la CCAA con más potencial" a la que "los grandes inversores consideran que puede ser líder en España". Ha señalado que "ha habido un cambio de mentalidad" y que "los andaluces de ahora ya no son los que otros creen que siguen siendo. Esta Andalucía ha despertado mucho más orgullosa, consciente del potencial que tiene y mucho más emprendedora. Eso es lo que va a hacer el resurgir", de Andalucía.

Sin embargo, ha destacado dos problemas que tiene la región. Juanma Moreno ha dicho que "el primer problema que tiene Andalucía es Sánchez" porque un buen Gobierno "atiende a las necesidades que tiene Andalucía". "Nosotros competimos con el resto de CCAA con 1.526 millones anuales menos lo que supone en los últimos años 16.000 millones. Hay CCAA como Cataluña y País Vasco que han sido claramente privilegiadas por Sanchez y María Jesús Montero. Tenemos un problema de equidad. Queremos que entre los españoles haya igualdad y que podamos competir en igualdad", ha explicado.

Otro problema está en la Sanidad Pública, uno de los principales arietes de la oposición contra su gestión. Ha destacado que este problema "es común al resto de España" porque hay "una falta de especialistas brutal" y "estamos quitándonoslos los unos a los otros". También ha destacado como problema "el desempleo" aunque ha añadido que "afortunadamente se ha ido rebajando" y ya "nos acercamos a 3 millones y medio de ocupados" un dato "histórico".

En materia económica el presidente de la Junta de Andalucía ha destacado en esta entrevista que "en 2024 8 de cada 10 empresas que se crean en España han sido andaluzas" y que la región sigue "creciendo en exportaciones superando los 40.000 millones de euros". Juanma Moreno ha asegurado que "la economía andaluza se presenta como una economía fuerte que está dispuesta a llegar a la media en materia de desempleo, que se ha consolidado como una CCAA exportadora y como tercera potencia económica de España".

"Lo que nos hace falta es un Gobierno" que apoye estas iniciativas porque "somos una potencia en energía renovable y el Ejecutivo no invierte en red eléctrica. Algo tan importante para evacuar toda la energía que producimos y estamos poniendo en peligro alguna de las inversiones que tenemos", ha dicho el también líder del PP-A.

El "engañabobos" del Cupo catalán

Uno de los temas del día es el anuncio de la condonación de la deuda de Cataluña como pago de Pedro Sánchez a sus socios separatistas. En este sentido, el presidente andaluz ha dicho que él diría "no" a "la condonación" de la deuda andaluza si el Gobierno lo ofrece. Ha señalado que en Andalucía "no tenemos un problema de deuda" porque "el Gobierno andaluz ha hecho un esfuerzo para rebajarla y no tenemos la que tiene Cataluña". "Aquí se ha hecho una solución ad hoc para un acuerdo político que ha adoptado Sánchez con los partidos separatistas. Lo que no podemos hacer el resto de los españoles es pagar la fiesta del procés y del independentismo durante las últimas décadas. Ahí se ha gastado dinero público para la desconexión de España", ha añadido.

Juanma Moreno cree que "en términos económicos" no es "un buen mensaje a la sociedad" y le ha pedido a la vicepresidenta de Pedro Sánchez, ministra de Hacienda y nueva líder del PSOE-A "que nos arregle un problema estructural que es el de la financiación autonómica". "Yo no quiero que me condone la deuda, quiero una financiación justa y que no haya en paralelo procesos singulares con Cataluña. Junts, Puigdemont y compañía van a exigir un cupo catalán que nosotros no vamos a aceptar porque es la ruptura de facto del principio de solidaridad entre españoles" y es "un engañabobos".

Montero "va a enfangar" la política andaluza

El presidente de la Junta de Andalucía ha valorado la elección de María Jesús Montero como nueva líder del PSOE en la región. Juanma Moreno cree que "vamos a tener mucho más ruido y se va a enfangar más la política andaluza". "Yo he intentado por todos los medios protegerla de esa mala política desagradable y hostil que practica Sánchez y su Gobierno. Aquí había un ambiente más sereno y a eso ha contribuido el señor Espadas, un ambiente de corrección política y de educación. Creo que eso va a cambiar y vamos a enfrentarnos a un tiempo de mucha más confrontación y muchos más decibelios en la política y desgraciadamente eso no es bueno para Andalucía ni para sus dirigentes políticos", ha explicado.

"Nosotros no vamos a caer en las provocaciones que ya nos están haciendo desde hace un tiempo por parte del PSOE con el nuevo liderazgo de Montero", ha comentado Juanma Moreno. "Lo único que le pedimos a quien es la numero dos del PSOE, ministra de Hacienda, vicepresidenta del Gobierno: solucione los problemas de los andaluces", ha dicho el líder del PP-A. Moreno ha recordado que "hace siete años se comprometió a 4.000 millones de euros más para Andalucía. Cuando era consejera de Hacienda lo llevo al Parlamento de Andalucía y yo voté a favor porque había una infrafinanciación".

También le ha pedido que ejerza su influencia en el Gobierno para arreglar "infraestructuras" necesarias en Andalucía. Sin embargo, Moreno no las tiene todas consigo porque tiene "una mala experiencia" que es: "a más Sanchez menos Andalucía" y María Jesús Montero "es su mano derecha".

Blanqueamiento de Chaves y de Griñán

En los últimos tiempos se ha visto como el PSOE y, especialmente, el PSOE-A, se han dedicado a reivindicar las figuras de algunos dirigentes socialistas involucrados en el escándalo de los ERE, el mayor caso de corrupción de España. Juanma Moreno ha comentado que esto "forma parte de una estrategia de normalizar y blanquear una situación oscura que se vivió en Andalucía durante más de una década donde hay casi 100 casos abiertos por irregularidades administrativas y corrupción en los gobiernos de la Junta de Andalucía en aquella etapa".

El PSOE-A se dedica a "reivindicar los 40 años de gobiernos socialistas olvidando los atropellos que hubo y la corrupción". Los expresidentes socialistas "Chaves y Griñán están pendiente de la aclaración de una sentencia por parte de la Audiencia Provincial, hasta que eso no se produzca están bajo sospecha de irregularidades", ha dicho Moreno.

En este sentido, ha remarcado que le "sorprende" la "actitud y el descaro" con el que los socialistas están blanqueando a estos exdirigentes condenados por la Justicia. "Cuando me hablan de futuro y veo aparecer a Zapatero, que dejó a España en una situación lamentable, o a Montero, que ha estado 16 años en los Gobiernos de la Junta de Andalucía, no me parece que sea mucho futuro sino una imagen del pasado. Un pasado que no es feliz ni optimista sino oscuro", ha añadido el presidente de la Junta.

Moreno se presentará a la reelección en 2026

En junio de 2026 se celebrarán elecciones autonómicas en Andalucía y Juanma Moreno ha anunciado que volverá a presentarse como candidato del PP-A a la reelección pese a que en alguna ocasión había dicho que le bastaba con ocho años. En la entrevista, Moreno ha contado que ha "pensado durante mucho tiempo que esos ocho años eran suficientes, pero tengo que reconocer que no lo son porque hay proyectos que están en marcha y no hemos podido sacar adelante y hay que darles un empujón".

También ha dicho que "sería irresponsable ahora mismo dada la situación política y social que está viviendo España si diera un paso al lado e introdujera a mi partido en una crisis de liderazgo". "Ahora toca remar, España está en una situación muy complicada por los gobiernos de Sánchez y el PSOE tiene la tentación de volver otra vez a la Andalucía de los 90 y principios de los 2000. No podemos dar ni un paso atrás. Seré candidato en junio de 2026", ha anunciado.