No hay tregua para el sector vinícola andaluz: el Mildiu ataca a la vid y se perderá hasta el 60% de la cosecha

Hace dos años que los viticultores calificaron la cosecha de la vid en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla Moriles como la peor de las últimas cuatro décadas debido a la pertinaz sequía; un año desde que los mismos agricultores se felicitaron por la llegada de lluvias a finales de marzo que salvaron el desastre pero que no impidieron un nuevo incremento del precio del vino; y un par de meses de que se pronosticara una grandísima cosecha que hacía presagiar —por fin— una bajada en los costes de producción del sector.

Sin embargo, a principios de mayo saltó la voz de alarma en Andalucía cuando los primeros viticultores observaron que las hojas de la vid habían adquirido un color amarillento y se estaban comenzando a secar. Eran los primeros síntomas del Mildiu, un hongo que aparece con la humedad en los años lluviosos y que se inocula en la cepa si es que no ha sido prevenido con productos fitosanitarios específicos. "El Mildiu se cura preventivamente, cuando se inocula en la cepa y esta muestra los síntomas ya es tarde para tratarlo", dice uno de los agricultores que han atendido a Libertad Digital.

De hecho, el gerente de Bodegas Pérez Barquero y propietario de la Finca La Cañada, Rafael Córdoba, ha sentenciado a este diario que "los productos erradicares no existen", ya que, por mucho que ha intentado erradicar este tipo de enfermedades durante sus cerca de 60 años de gestión agrícola, la mayoría de estos intentos han sido en vano. Lo único que funciona, según ha dicho, son los productos preventivos, y, tras varios años de sequías, el Mildiu parecía erradicado; por lo que la mayoría de los agricultores andaluces no han tenido en cuenta la prevención de esta enfermedad o no han tenido oportunidad de prevenirla. "Quizás nos hayamos confiado un poco por los años de sequía, pero este año las condiciones eran muy propicias para que se diera", ha lamentado.

Esta sensación es compartida por el director-gerente de la Cooperativa La Unión, Francisco Fernández, que asegura que, "de cada diez viticultores, sólo cuatro han podido acertar con el tratamiento" una vez detectada la enfermedad, según sus estimaciones. Además, los tratamientos erradicantes —que no siempre dan sus frutos— superan los "90 euros el kilo" frente al precio que los agricultores asumen por los productos fitosanitarios habituales, cuyo precio ronda "entre los 15 y los 20 euros el kilo". Por ello, los agricultores habrían gastado una media de 500 euros más de lo habitual por hectárea en productos fitosanitarios.

Las efectividad del medioambientalismo

Respecto al coste y la efectividad de los fitosanitarios, un agricultor anónimo que ha atendido a este diario ha apuntado a las políticas medioambientalistas de las administraciones públicas como parte de la causa del incremento de los costes de producción y la bajada de la efectividad. Este ha espetado que cada vez es más complicado ejercer la gestión agraria por las constantes restricciones de los organismos públicos, entre los que destaca la Unión Europea. A este respecto, aunque Fernández ha valorado como "positivo" que se ejerza una protección del medioambiente, ha abogado por buscar "términos medios" que encuentren medidas más efectivas.

A todo ello, este año se ha unido la imposibilidad de la mayoría de los agricultores de acceder a las viñas tras las fuertes lluvias, impidiendo así el tratamiento preventivo de la enfermedad fúngica. Algo que, según han coincidido todos los interrogados por LD, se podría evitar con la utilización de técnicas más avanzadas de las que ya se están haciendo uso en otras regiones de España; como el tratamiento preventivo de las viñas por medio de drones cuando el espacio se encuentra inaccesible. "En eso vamos un poco más tarde", ha reconocido el director-gerente de La Unión; mientras que el propietario de La Cañada se ha cuestionado "cómo se explica que aquí no lo haya". Ambos coinciden en la necesidad de que las diferentes administraciones públicas apoyen la innovación del sector.

El Mildiu, en números

En estos momentos, es complicado saber con certeza el impacto del hongo en la vendimia de 2025, aunque las estimaciones no son nada halagüeñas; ya que, si nos fijamos en la estimación de Fernández, la D.O.P Montilla Moriles perdería hasta el 60% de su vendimia recolectando una cifra inferior a los 20 millones de kilos de uva, mientras que, de no haberse extendido el Mildiu, la cantidad de uva recogida habría superado los 35 millones de kilos. "Es una cantidad muy considerable", ha aseverado.

Por su parte, Córdoba es algo más optimista y, aunque concuerda en que el 60% de las cepas pueden estar afectadas por el hongo, recalca que aquellas viñas que no estén afectadas tienen muy buenas condiciones para ofrecer un fruto cuantioso. Así, cree que la frondosidad de las cepas sanas puede ofrecer una cantidad parecida a la del pasado año, cuando Montilla Moriles cerró una vendimia con 23 millones de kilos de uva recogidos. Por su parte, existen otras regiones de Andalucía gravemente dañadas por el Mildiu estando la vid de Jerez afectada en torno a un 40% y llegando ese porcentaje en torno al 80% en Huelva.

La respuesta al hongo

En este contexto, los agricultores, cooperativas y consejos reguladores se encuentran en un proceso de recopilación de datos para estimar las pérdidas que, se da por hecho, que serán "muy notables". En este marco, Fernández ha revelado que el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Córdoba, Francisco Acosta, se ha puesto en contacto con su cooperativa para recabar las cifras disponibles y comenzar a preparar un paquete de respuestas acorde con la magnitud de las pérdidas. Unas medidas que, por el momento, se desconocen pero que los agricultores esperan que signifiquen un apoyo económico tras el aumento de los costes de producción y la notable disminución de la cantidad de uva.

En todo caso, se espera que el Mildiu sea un motivo esencial a la hora de establecer los precios del vino para el próximo año después de que las bodegas andaluzas se hayan visto obligadas a incrementar sus precios en los últimos cursos por la sequía. En concreto, las bodegas de Montilla Moriles tuvieron que subir sus precios aproximadamente el pasado año entre un 4% y 9% en sus productos tras el aumento de los costes de producción.