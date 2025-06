María Jesús Montero ocupa actualmente hasta cuatro cargos de alta importancia política: en el plano institucional es vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda; y en el plano orgánico del PSOE es vicesecretaria general en Ferraz y secretaria general de los socialistas andaluces. Por ello, la dirigente del Partido Socialista ha anunciado que dejará el Ministerio que dirige "cuando se aproxime la fecha electoral" para dedicarse "en cuerpo y alma" a presentar una alternativa al actual presidente andaluz, Juanma Moreno, que aparece como ganador en las encuestas con una amplia mayoría.

"Vengo a ganar la Junta de Andalucía; estoy confiada en que voy a ganar la Junta de Andalucía", ha dicho la líder del PSOE-A en una entrevista en El Correo de Andalucía publicada este domingo antes de reafirmarse tras preguntar la entrevistadora si es algo que piensa de verdad a pesar de que las encuestas posicionen a los socialistas en un resultado electoral peor del que tuvo Juan Espadas en 2022: "Si no lo creyera, no lo diría y no hubiera venido".

En este sentido, ha pospuesto su marcha del Consejo de Ministros alegando a que esta se dará "en el momento en que sea oportuno", pero que, cuando se decida a hacerlo, lo hará con "particular ilusión" porque, a su juicio "ser presidente o presidenta de tu tierra" es "todo un reto que entusiasma". Una idea que ha reforzado recordando que ella ha "dedicado tantos años" de su vida profesional a Andalucía, ya que esta ha sido consejera de la Junta de Andalucía desde el año 2004 hasta que se marchase al ámbito nacional en 2018.

Aguantará pese a los sondeos

De hecho, la titular de Hacienda ha descartado dejar su candidatura a presidir la Junta a pesar de que los sondeos mantengan a su partido hasta el último momento en un fatal resultado electoral que actualmente se le augura al PSOE en los comicios autonómicos. Así, ha achacado al caso Koldo parte de la falta de apoyos que tendrían las filas socialistas en estos momentos asegurando tras el cese de Santos Cerdán como secretario de Organización por su íntima vinculación al caso de corrupción: "A la militancia socialista le duelen más los casos de corrupción que protagoniza su partido que a la militancia del PP".

Así, aunque ha asegurado que no tiene intención de basar este debate en el "y tú más" durante la campaña electoral, se ha cuestionado "por qué nadie le pide explicaciones a Moreno Bonilla" por sus "casos de corrupción", ha dicho refiriéndose a una investigación judicial acerca de los contratos concedidos por el Servicio Andaluz de Emergencias (SAS) que, según el PSOE-A —que se encuentra personado como acusación popular—, habrían sido otorgados por la Junta de Andalucía con el procedimiento de urgencia habilitado durante el COVID hasta dos años y medio después del fin de la crisis.

En otro orden de cosas, ha acusado al líder de los populares andaluces de "aprovecharse" de las políticas que está llevando a cabo el Gobierno presidido por Pedro Sánchez cayendo en la "inoperancia" y convirtiendo a Andalucía en "un álbum de fotos". Así, ha dicho que el Ejecutivo socialista "ha sido leal con Andalucía" y ha negado que vaya ha haber una financiación singular para Cataluña; si bien ha reconocido que buscará un nuevo sistema de financiación autonómica que tenga "un reconocimiento a las singularidades y a la diversidad territorial de nuestro país".