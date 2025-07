Sánchez desinvita a Juanma Moreno y veta a José Luis Sanz de la cena de la ONU en Sevilla

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido no invitar a los anfitriones a la cena de gala de la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas, que ha tenido lugar en el sevillano Palacio de Dueñas. Así, entre los más de 300 invitados no se encontraban ni el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ni el alcalde de la capital hispalense, José Luis Sanz, en uno de los momentos culmen de la cumbre de la ONU, que comenzó este mismo lunes y tiene previsto alargarse hasta este jueves 3 de julio.

En este sentido, según adelantó El Mundo haciendo referencia a fuentes de la Junta de Andalucía, ninguno de los dos dirigentes populares ha podido estar presente en la gala, a pesar de que estos sí que lo estuvieron durante la gala que el jefe del Ejecutivo ofreció junto con los Reyes Felipe VI y Letizia Ortiz el pasado domingo en el Real Alcázar de Sevilla a modo de cena previa al evento internacional.

De hecho, según este mismo diario, el líder del PP de Andalucía recibió la invitación para la gala pero, cuando este fue a confirmar, el personal de La Moncloa le aseguró que no se encontraba en la lista de invitados. Algo que no se cumplió en el caso de Sanz, que directamente no fue invitado a la cena de gala a pesar de los esfuerzos que ha realizado el consistorio para que la cumbre de la ONU transcurra sin incidentes y en plenas condiciones siendo el plano urbanístico –en cuanto a los desplazamientos de las autoridades internacionales— una de las preocupaciones más importantes de la cumbre y recayendo esta responsabilidad sobre el Ayuntamiento.

Por su parte, las fuentes de La Moncloa a las que se refiere este diario afirman que no existe ningún tipo de "veto" al presidente andaluz ni al alcalde sevillano aseverando que, aunque estos no han sido invitados a la cena de gala, sí que han estado presentes en el evento del lunes por la mañana; que estas mismas fuentes han calificado como el "más importante" de todos los actos que se encuentran programados en el marco del encuentro internacional.

Un veto que demuestra que Sánchez está a años luz de la altura institucional que requiere esta cita y merece Andalucía. — Antonio Repullo Milla (@arepullomilla) June 30, 2025

En este contexto, el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha mostrado su disconformidad con este veto al líder de los populares andaluces recriminándole al jefe del Ejecutivo que no esté a "la altura institucional" que "merece" la tierra gobernada por Juanma Moreno. "Un veto que demuestra que Sánchez está a años luz de la altura institucional que requiere esta cita y merece Andalucía", ha destacado en su perfil de la red social X.