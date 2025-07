El caos ferroviario del Gobierno preocupa a la Junta que alerta del "enorme estropicio" para el turismo

El pasado martes la línea de AVE entre Madrid y Andalucía sufrió un colapso que se vio reflejado en las principales estaciones de la misma. Este quinto episodio de caos ferroviario que sufre la principal vía de comunicación por tren entre el Sur y la Meseta afectó a 26.000 pasajeros dejando a cientos de ellos incomunicados en las vías.

El caos ferroviario sucedió, además, en el comienzo de la temporada alta turística en Andalucía con 70 trenes afectados. La Junta de Andalucía ha reaccionado cargando la culpabilidad en el Gobierno de Pedro Sánchez y en el ministro de Transportes, Óscar Puente. También han pedido explicaciones a la vicepresidenta y líder socialista en Andalucía, María Jesús Montero, quien ha apuntado a un supuesto "sabotaje" de la red.

El retraso en los trenes continúa este jueves y uno de los usuarios que lo ha sufrido ha sido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha compartido en su cuenta oficial de la red social X una imagen de una aglomeración de viajeros en la estación María Zambrano de Málaga. El presidente andaluz se encontraba en la capital de la Costa del Sol donde ha inaugurado las obras de la nueva fase del la Línea 2 del metro de la ciudad. Ha dicho que "así está la estación de AVE de Málaga. Una hora de retraso y es inaceptable que el caos ferroviario sea algo habitual. Esto daña la marca Andalucía. Y no es responsabilidad de los trabajadores, sino de sus gestores. ¿Dónde está la vicepresidenta andaluza y sus explicaciones?".

Así está la estación de AVE de Málaga. Una hora de retraso y es inaceptable que el caos ferroviario sea algo habitual. Esto daña la marca #Andalucía. Y no es responsabilidad de los trabajadores, sino de sus gestores. ¿Dónde está la vicepresidenta andaluza y sus explicaciones? pic.twitter.com/tlf1yNs50Q — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) July 3, 2025

Un "enorme estropicio" para el turismo en Andalucía

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, aseguró el miércoles que este caos ferroviario, el quinto en lo que llevamos de 2025, produce "un daño reputacional y económico a nuestra tierra y a la imagen de Andalucía" ya que se ha producido cuando "estamos en temporada alta".

España dijo que hay "personas que cambian de destino" cuando ven lo que sucede en Andalucía con los trenes y esto provoca que desde el Gobierno de Juanma Moreno "estamos absolutamente indignados" lo que produce que "el hartazgo de la Junta de Andalucía" tenga "un límite". Del ministro de Transportes añadió que "su silencio es vergonzoso" y que el Gobierno de Sánchez tiene "a Andalucía maltratada y castigada".

Otro de los consejeros de la Junta de Andalucía que se ha pronunciado este jueves es el de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal que ha alertado de cómo la situación del AVE está empezando a afectar al turismo. Bernal ha recordado que estamos al inicio de la campaña de verano, con unos días clave para la movilidad de millones de personas". Al consejero andaluz le "preocupa el enorme estropicio que el Gobierno central ha provocado en el turismo con el colapso en el aeropuerto de Barajas y la línea de Alta Velocidad que comunica Madrid con varias provincias de Andalucía".

Bernal ha lamentado "la falta de inversión y de mantenimiento en las comunicaciones hacia Andalucía y dentro de la propia comunidad" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y que "están normalizando el despropósito" y"cercenando el derecho de miles de españoles y andaluces a disfrutar de sus vacaciones". El consejero de la Junta andaluza ha alertado de que se ponga "en peligro" la valoración de Andalucía como destino turístico por esta situación.

"Este caos hay que abordarlo de manera urgente y no esconderse. No se puede dejar a miles de ciudadanos tirados en medio de la nada en plena ola de calor durante más de 12 horas", ha dicho Arturo Bernal que ha apuntado que los que han provocado este "desastre tienen que dar explicaciones y tomar medidas para que no vuelva a suceder", porque "están atacando a la marca Andalucía y a la marca España".