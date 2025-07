Lío en el Parlamento andaluz: Moreno acusa al PSOE de Montero de usar una "estrategia para reventar todos los plenos"

Este jueves se ha vivido una tensa sesión de Control al Gobierno de Juanma Moreno en el Parlamento de Andaluz que el presidente de la Junta de Andalucía ha abandonado antes de tiempo tras acusar al PSOE de "reventar todos los plenos" desde la elección de la vicepresidenta y ministra de Hacienda de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, como líder del partido en la región.

En el turno del portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, la diputada socialista Rocío Arrabal no cesaba de interrumpir hasta el punto de que el presidente de la Cámara regional, Jesús Aguirre, le pedía que callara llamándole al orden. El presidente de la Junta, en vez de responder a su compañero de partido ha dicho que "hay una clarísima estrategia por parte del PSOE de reventar todos los plenos en el Parlamento, de montar bronca política, de buscar que se expulse a los diputados, de no dejar hablar a nadie. En definitiva, de reventar un marco de convivencia y de diálogo que hemos tenido durante tres años hasta que el agua le ha llegado al cuello y la señora Montero ha dado la orden de reventar las sesiones parlamentarias en nuestro Parlamento".

"Esto es así. Se preveía. Era algo que preveíamos. Era algo que yo, incluso, dije aquí y el tiempo nos está dando la razón. Creo que eso en vez de acercaros al ciudadano le alejan. Ese espectáculo bochornoso que ustedes plantean cada quince días en este Parlamento creo, sinceramente, que no aporta nada ni al Parlamento de Andalucía, ni a los intereses de los andaluces ni a su grupo", ha lamentado Moreno que ha colgado la intervención en su cuenta oficial de la red social X con el mensaje: "Por previsible que sea no deja de ser vergonzoso. Le han dado la orden al PSOE-A de reventar las sesiones de control y el espectáculo que están dando es un bochorno. Me apena que quieran traer el politiqueo a Andalucía, en vez de centrarse en los andaluces".

El líder del PP en Andalucía acabó abandonando el Pleno porque la diputada del PSOE no dejaba de interrumpir. Antes de eso Moreno apuntó que "la pregunta que yo me hago es si ustedes tienen algo que decir en el sentido de hacer una propuesta para solucionar un problema de los andaluces, una crítica rigurosa y, por tanto, una alternativa… Si tienen una alternativa muéstrenla pero balbucear, chillar, como hacen permanentemente sin dejar hablar a nadie pues evidentemente….".

En este punto intervino el presidente del Parlamento Andaluz para llamar al orden a la diputada: "Señora Arrabal, ya no sé como se lo vamos a decir. Señoría, ¿usted está buscando, como aquí se ha dicho, que se le expulse o qué?. Señoría, guarde silencio ¡Qué guarde silencio le estoy diciendo!". La diputada Rocío Arrabal seguía hablando y haciendo aspavientos con las manos y Aguirre dijo: "Le ruego a la señora portavoz… por favor, señora portavoz controle un poquito a su grupo parlamentario". Tras este tenso momento el presidente de la Junta de Andalucía renunció a dar la respuesta a Toni Martín "dado al espectáculo que está dando el PSOE" y abandonó el Parlamento de Andalucía.

Por previsible que sea no deja de ser vergonzoso. Le han dado la orden al PSOE-A de reventar las sesiones de control y el espectáculo que están dando es un bochorno. Me apena que quieran traer el politiqueo a #Andalucía, en vez de centrarse en los andaluces. pic.twitter.com/rayDjmvqn0 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) July 10, 2025

El "objetivo conjunto" de PSOE y Vox

Antes de ese tenso momento el presidente de la Junta de Andalucía también tuvo un rifirrafe con Manuel Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía. Juanma Moreno dijo que el partido de Santiago Abascal en la región "tiene un objetivo y una obsesión" que es "la misma" que el PSOE: "Rompernos la mayoría absoluta".

"Saben que no pueden ganar bajo ninguna premisa. No hay ninguna opción de que Vox gane en Andalucía. Estos señores (por el PSOE) no tienen ninguna opción de ganar en Andalucía", ha destacado el presidente andaluz. El líder del PP ha dicho a Gavira que "lo único que une en intereses al PSOE y a Vox es romper la mayoría de estabilidad de los andaluces. En eso coinciden, en su diagnostico y sus ataques al PP". "Si consiguen el propósito ambos será malo para Andalucía y los andaluces", ha apuntado.