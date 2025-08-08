Extinguido el incendio en la mezquita de Córdoba

Susto en Córdoba: este viernes a última hora se ha declarado un incendio a última hora en el interior de la Mezquita-Catedral, Patrimonio de la Humanidad. El fuego, originado en una de las capillas, se ha extendido hasta las cubiertas, y tras el trabajo de los bomberos, ha logrado ser extinguido.

El fuego se originó sobre las 21:15 horas en una capilla ubicada en las naves de Almanzor y que se estaba utilizando como almacén de la maquinaria que se usa habitualmente en el templo, aunque se desconocen las causas que han originado las llamas.

Rápidamente el fuego se ha extendido desde el interior hasta las cubiertas del templo y tres dotaciones de bomberos se han desplazado hasta el monumento para tratar de contener las llamas.

Se acaba de anunciar un incendio en la mezquita de Córdoba, Patrimonio de la Humanidad. Ojalá pueda sofocarse antes de que sea devorada. Que tristeza. pic.twitter.com/UegZbFl21s — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) August 8, 2025

El portavoz del Cabildo Catedral, Juan José Jiménez, ha comunicado a los medios sobre las 23 horas la extinción del fuego.