Lamento del Cabildo de La Mezquita-Catedral de Córdoba: el incendio no se evitó "por unos meses"

Todo apunta a que la explosión de una batería de un vehículo de limpieza –un barredor— habría sido el detonante del incendio de La Mezquita-Catedral de Córdoba del pasado viernes a falta del informe de la policía científica; lo que ha llevado a numerosas personas a cuestionarse si el almacenaje de barredoras eléctricas y otros utensilios de limpieza debería de realizarse fuera de las instalaciones del monumento Patrimonio de la Humanidad para que no vuelva a suceder un incidente similar.

Algo que, según ha podido saber Libertad Digital por boca del portavoz del Cabildo Catedralicio José Juan Jiménez, ya había tenido en cuenta la organización eclesiástica, encargada de la gestión de la también llamada Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Esta ya había comprado dos inmuebles cercanos al monumento a principios del presente año 2025 y actualmente se encuentran siendo restaurados para adecuarlos a las necesidades de almacenaje de La Mezquita.

En concreto, el Cabildo habría apostado por esta idea dos años atrás, cuando la explosión de las baterías de varios patinetes eléctricos llevó a la Comunidad de Madrid –y a otras que la siguieron— a prohibir viajar en transporte público con vehículos eléctricos. Sin embargo, no habría sido hasta comienzos de este año cuando la organización habría tenido la oportunidad de adquirir estos dos inmuebles, en pleno centro de Córdoba.

"Era nuestro deseo liberar esa capilla y quitar ese almacén —la capilla 37, que salió ardiendo, hacía las veces de lugar de almacenaje—, pero hasta este año no hemos podido encontrar inmuebles adecuados que se pusieran en venta cerca de La Mezquita-Catedral y no hemos podido llevar a cabo esa idea", ha explicado el portavoz del Cabildo en declaraciones a este diario. En estas mismas ha destacado la necesidad de que este almacén estuviese cerca del conjunto monumental, ya que las herramientas que se querían guardar en él –como las barredoras eléctricas— hacen falta diariamente para las labores de limpieza y mantenimiento.

"Por unos meses"

De hecho, según ha incidido José Juan Jiménez, los dos inmuebles adquiridos por la organización eclesiástica están situados en la Calle Encarnación número 6 de la capital cordobesa, a poco más de 50 metros de la entrada más cercana a La Mezquita-Catedral, que coincide con el famoso Patio de los Naranjos. "Ha sido difícil encontrar este tipo de espacios en el entorno de La Mezquita", ha sentenciado el portavoz del Cabildo.

Asimismo, este ha lamentado que el proceso de la compra y habilitación de los inmuebles no se haya dado antes, ya que "por unos meses" no ha se han terminado las labores de adecuación de los inmuebles y se han trasladado todos los utensilios a este almacén; lo que habría evitado que el incendio se produjese dentro de La Mezquita. "Las desgracias vienen cuando menos te lo esperas", ha dicho a LD.

"Nunca hay riesgo cero"

En este contexto, también ha dejado claro que, aunque los sistemas de prevención y de actuación contra incendios de La Mezquita Catedral hayan demostrado ser "eficaces" y que la labor del Cabildo en temas de prevención se actualiza constantemente, "nunca se puede garantizar el riesgo cero". "En este caso parece ser que ha sido esto –la explosión de la batería eléctrica de la barredora—, pero podría haber sido otra cosa; lo importante es que los planes de actuación siempre están en constante revisión y actualización", ha apostillado.

A renglón seguido, este ha explicado a modo de ejemplo que la organización ya había aprobado anteriormente la implementación de un sistema de nebulización —un sistema que pulveriza gotas de agua desde el techo— similar al que ahora se ha instalado en la reformada Catedral de Notre-Dame. Este ya fue contratado con una empresa, que tiene previsto comenzar estas labores en octubre del presente año y será colocado en la zona del crucero de la Mezquita-Catedral, la cual tiene un acceso más complicado que la zona que se ha quemado. Tendrá, ha desvelado Jiménez, un coste de más de un millón de euros para el Cabildo.