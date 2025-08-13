Ferraz avaló el amaño de las primarias de Estepona para colocar a su candidata con afiliaciones irregulares

La maquinaria de Ferraz no sólo se activó para favorecer a al candidato de La Moncloa en las elecciones autonómicas andaluzas, sino que esta también ha estado presente en algunos municipios para que una persona concreta llegase a la secretaría general del PSOE de esa localidad. Es el caso de Estepona, donde el PSOE del que Santos Cerdán era el secretario de Organización amparó afiliaciones irregulares que permitieron el vuelco para que Emma Molina se situase al frente de los socialistas esteponeros por tan sólo cuatro votos de diferencia respecto a David Valadez.

Según ha desvelado el diario El Mundo, una nueva resolución judicial del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 5 de Estepona ha concluido que hubo un amaño en las primarias, ya que "se ha podido constatar que hubo irregularidades en la afiliación de un número indeterminado de personas" en el año 2020. Estas fueron denunciadas por el exalcalde de la localidad malagueña David Valadez en enero de 2022 ante Ferraz enviando un correo en el que detallaba que Emma Molina había tramitado "una serie de afiliaciones al margen de la dirección local del partido" antes de ser secretaria general.

De hecho, Valadez explicaba en dicho correo que en una reunión habían detectado que, en algunos casos, las personas afiliadas entonces no eran conocidas en ningún caso para los habituales de la delegación del partido y que, en otros casos, eran personas vinculadas al caso de corrupción socialista denominado caso Astapa, que se produjo en el seno del Ayuntamiento de Estepona a principios de la década de los 2000.

De hecho, Valadez fue clave en la acusación contra sus propios compañeros de partido en el proceso judicial, lo que le valió la sucesión del exsecretario general socialista esteponero Antonio Barrientos, condenado por este caso de corrupción urbanística y política después de que se produjera una ruptura del partido entre los que avalaban a Barrientos a pesar de estar vinculado a la trama y los que siguieron a Valadez, que acabó siendo alcalde de la localidad tras llegar a la secretaría general del PSOE de Estepona.

Ferraz avaló las irregularidades

A pesar de que esta resolución judicial ha destapado ahora que efectivamente –y como denunciaba Valadez— se habían producido irregularidades en la afiliación de varios miembros que acabaron dando la victoria en las primarias a Emma Molina por cuatro votos, Ferraz ya había decretado que las afiliaciones eran correctas. En este marco, el amaño se produjo –según reza el auto— durante la etapa de José Luis Ábalos como secretario de Organización del PSOE; y se avaló en la etapa de Cerdán en ese mismo puesto, ambos dos imputados en estos momentos en el caso Koldo.

En este marco, en 2021 se remitió el escrito definitivo en el que el PSOE de Cerdán y, en concreto, el Departamento de Atención a la Militancia y a la Ciudadanía del partido rechazó que hubiera irregularidades porque, a su juicio, el reglamento interno "ofrece distintas opciones para solicitar el alta, siendo igualmente válidas cualquiera de las elegidas por el solicitante, y en ningún caso exige aprobación por parte del comité local". Algo que ahora ha sido desmentido por el juzgado, que ha señalado las irregularidades del proceso pero ha archivado el caso al considerar que es una problemática que debía ser valorada por los órganos de garantías del partido.