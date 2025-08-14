Menú

Así está La Mezquita-Catedral de Córdoba seis días después del incendio: la restauración en imágenes

Casi 50 personas trabajan en las labores de restauración de la zona afectada por el fuego producido durante la noche del pasado viernes.

La recogida de enseres quemados
La recogida de enseres quemados

Casi 40 empleados del equipo de mantenimiento, albañilería y limpieza se dedican  al acopio, revisión y estudio detallado de los restos acumulados como consecuencia del fuego. 

Rescate del patrimonio
Rescate del patrimonio

Operarios trabajan en el rescate de los elementos con valor patrimonial.

Un techo con vistas al corazón de Córdoba
Un techo con vistas al corazón de Córdoba

Además de los casi 40 operarios, trabajan también en las tareas de reconstrucción 5 restauradoras y 2 arqueólogos. 

Reemplazo de las cubiertas afectadas
Reemplazo de las cubiertas afectadas

Operarios trabajan en el desmontaje de los restos calcinados de las estructuras de madera de las cubiertas afectadas.

Los arqueólogos analizan el patrimonio rescatado
Los arqueólogos analizan el patrimonio rescatado

Los trabajos de la intervención de emergencia han sido aprobados por la Junta de Andalucía. 

Recogida de escombros
Recogida de escombros

Operarios retiran los escombros y restos que el fuego ha dejado a su paso. 

Limpieza de las zonas colindantes
Limpieza de las zonas colindantes

Operarios limpian las zonas colindantes al fuego. 

Análisis de los restos
Análisis de los restos

Los arqueólogos analizan los restos quemados. 

Acopio y retirada de escombros
Acopio y retirada de escombros

Exactamente hay 38 operarios de albañilería, mantenimiento y limpieza. 

Los arcos de La Mezquita admiran los trabajos de limpieza
Los arcos de La Mezquita admiran los trabajos de limpieza

Arcos del monumento declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO. 

Cubiertas provisionales para prevenir emergencias
Cubiertas provisionales para prevenir emergencias

Se han instalado cubiertas provisionales para prevenir posibles daños provocados por situaciones climáticas adversas. 

Restauración de las bóvedas
Restauración de las bóvedas

Las bóvedas que han sido manchadas de hollín son restauradas.

Luchando contra el hollín
Luchando contra el hollín

Operarios retiran el hollín restante en las bóvedas afectadas. 

