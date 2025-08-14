Así está La Mezquita-Catedral de Córdoba seis días después del incendio: la restauración en imágenes Casi 50 personas trabajan en las labores de restauración de la zona afectada por el fuego producido durante la noche del pasado viernes.

1 / 13 La recogida de enseres quemados Casi 40 empleados del equipo de mantenimiento, albañilería y limpieza se dedican al acopio, revisión y estudio detallado de los restos acumulados como consecuencia del fuego. Compartir

2 / 13 Rescate del patrimonio Operarios trabajan en el rescate de los elementos con valor patrimonial. Compartir

3 / 13 Un techo con vistas al corazón de Córdoba Además de los casi 40 operarios, trabajan también en las tareas de reconstrucción 5 restauradoras y 2 arqueólogos. Compartir

4 / 13 Reemplazo de las cubiertas afectadas Operarios trabajan en el desmontaje de los restos calcinados de las estructuras de madera de las cubiertas afectadas. Compartir

5 / 13 Los arqueólogos analizan el patrimonio rescatado Los trabajos de la intervención de emergencia han sido aprobados por la Junta de Andalucía. Compartir

6 / 13 Recogida de escombros Operarios retiran los escombros y restos que el fuego ha dejado a su paso. Compartir

7 / 13 Limpieza de las zonas colindantes Operarios limpian las zonas colindantes al fuego. Compartir

8 / 13 Análisis de los restos Los arqueólogos analizan los restos quemados. Compartir

9 / 13 Acopio y retirada de escombros Exactamente hay 38 operarios de albañilería, mantenimiento y limpieza. Compartir

10 / 13 Los arcos de La Mezquita admiran los trabajos de limpieza Arcos del monumento declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO. Compartir

11 / 13 Cubiertas provisionales para prevenir emergencias Se han instalado cubiertas provisionales para prevenir posibles daños provocados por situaciones climáticas adversas. Compartir

12 / 13 Restauración de las bóvedas Las bóvedas que han sido manchadas de hollín son restauradas. Compartir

