Así está La Mezquita-Catedral de Córdoba seis días después del incendio: la restauración en imágenes
Casi 50 personas trabajan en las labores de restauración de la zona afectada por el fuego producido durante la noche del pasado viernes.
La recogida de enseres quemados
Casi 40 empleados del equipo de mantenimiento, albañilería y limpieza se dedican al acopio, revisión y estudio detallado de los restos acumulados como consecuencia del fuego.
Rescate del patrimonio
Operarios trabajan en el rescate de los elementos con valor patrimonial.
Un techo con vistas al corazón de Córdoba
Además de los casi 40 operarios, trabajan también en las tareas de reconstrucción 5 restauradoras y 2 arqueólogos.
Reemplazo de las cubiertas afectadas
Operarios trabajan en el desmontaje de los restos calcinados de las estructuras de madera de las cubiertas afectadas.
Los arqueólogos analizan el patrimonio rescatado
Los trabajos de la intervención de emergencia han sido aprobados por la Junta de Andalucía.
Recogida de escombros
Operarios retiran los escombros y restos que el fuego ha dejado a su paso.
Limpieza de las zonas colindantes
Operarios limpian las zonas colindantes al fuego.
Análisis de los restos
Los arqueólogos analizan los restos quemados.
Acopio y retirada de escombros
Exactamente hay 38 operarios de albañilería, mantenimiento y limpieza.
Los arcos de La Mezquita admiran los trabajos de limpieza
Arcos del monumento declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO.
Cubiertas provisionales para prevenir emergencias
Se han instalado cubiertas provisionales para prevenir posibles daños provocados por situaciones climáticas adversas.
Restauración de las bóvedas
Las bóvedas que han sido manchadas de hollín son restauradas.
Luchando contra el hollín
Operarios retiran el hollín restante en las bóvedas afectadas.