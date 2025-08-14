El alcalde de Algeciras, sobre la exclusión de su puerto por EEUU a favor de Tánger: "Nos están haciendo muchísimo daño"

Un nuevo mazazo a la economía española en general y a la de la Bahía de Algeciras en particular por parte de EEUU se descargó el pasado martes cuando se publicó que el gigante americano ha expulsado a España de una ruta marítima estratégica. EEUU descarta el Puerto de Algeciras y desviará el tráfico marítimo que entra en el Mediterráneo al puerto de Tánger Med, construido a pocos kilómetros al otro lado del Estrecho en Marruecos. Además en 2027 se espera que esté operativo el puerto de Nador West Med a unos 50 kilómetros de Melilla tras invertir 730 millones de euros. Parte de ese dinero vendrá de fondos de la Unión Europea.

No es la primera vez que el puerto marroquí de Tánger Med se beneficia de políticas tanto de España como de la UE que merman la capacidad del Puerto de Algeciras. En el programa Es la Mañana de esRadio el alcalde de la ciudad gaditana, José Ignacio Landaluce, ha analizado cómo puede afectar esta decisión de EEUU.

Landaluce ha dicho que primero se tiene que confirmar esta información de manera oficial porque "todavía ningún documento formal ha llegado, pero todas las evidencias lo cantan". En este sentido, ha indicado que "apuntan" a que se debe "a que lo que ocurrió allí en noviembre al rechazar dos barcos" de EEUU con destino a Israel. El alcalde de Algeciras ha indicado que a estos buques "se les prohibió por parte de Exteriores de que tocasen aguas españolas y atracaron enfrente, a 17 km, en Tánger Med".

"Al final lo que ocurrió es que empezaron a desviar buques portacontenedores que vienen desde la Costa Este americana hacia Oriente Próximo, Corea del Sur, India, Pakistán, Japón, es decir, palabras mayores", ha lamentado el alcalde de Algeciras. "Han empezado a desviarlas enfrente", ha apuntado sobre Tánger Med y ha añadido que "los europeos ya habíamos empezado a hacer las cosas mal nosotros mismos, que somos nuestro propio competidor y enemigo".

Europa pierde competitividad

Cree el alcalde de Algeciras que "el problema se agrava ahora porque estamos hablando que desviar los tráficos significa un resultado de menor actividad y menor actividad no solo perjudica al empleo y la economía de Algeciras y del Campo de Gibraltar". En este sentido, ha recordado que "el Puerto de Algeciras está en el tercer tránsito más importante del mundo en buques después del estrecho de Malaka y el de Canal de Panamá y eso significa que perdemos competitividad".

José Ignacio Landaluce ha dicho que esto no afecta "sólo a Algeciras, Andalucía y España" sino a Europa porque "es un punto estratégico en cuanto a la logística de la Unión Europea". "Hoy en día no estamos exentos de vernos afectados por situaciones lejanas de nuestro entorno, pero si, encima, tenemos un Gobierno que cada vez que negocia o que toma decisiones con EEUU es una decisión que al final nos vemos perjudicados, la verdad es que uno se desespera", ha señalado.

"Vas perdiendo fortaleza en cuanto a imagen", ha lamentado Landaluce que ha insistido en la importancia de la principal infraestructura portuaria del sur de Europa. Ha dicho que Puerto de Algeciras es "de los 1.200 puertos de Europa el primero en eficiencia y el décimo del mundo según el Banco Mundial" y con lo sucedido "ya empezamos a perder capacidad" y "con estas decisiones al final nos están haciendo muchísimo daño".

El acuerdo sobre Gibraltar

El regidor de la ciudad gaditana ha dicho que "el empleo es fundamental, la logística es fundamental, la capacidad de este punto del Campo de Gibraltar es fundamental y este Gobierno nos engañó hace siete años en muchas cosas". Ha contado que "una de ellas fue que en el primer Consejo de Ministros fue aprobado, el plan Campo de Gibraltar: 1.000 millones de euros para hacer el Campo de Gibraltar competitivo con diferentes ministerios implicados para restar negatividad al Brexit". Esta es "la zona más afectada de España tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, más lo que soportamos con el tema de Gibraltar y estos 1.000 millones esperan desde hace siete años. Seguimos esperando la ayuda tras el Brexit".

Sobre la situación del Peñón tras el acuerdo con Reino Unico el alcalde de Algeciras ha contado que les ha "reunido el Ministro de Exteriores, pero no nos ha contado nada, nos ha contado pinceladas". "Después de salir de la reunión, tú reflexionas después de haber dormido y al día siguiente al levantarte, te empiezas a dar cuenta de que te ha vendido humo. Lo que sí está asegurado ahora mismo es toda la fortaleza que tiene Gibraltar. Tiene todas las ventajas de estar fuera de la Unión Europea y tiene todas las ventajas de ser un socio de la Unión Europea a través de su coaligado España, pero el campo de Gibraltar no se ha visto beneficiado. Aquí no ha pasado nada. Lo único que ha ocurrido es que Gibraltar está de dulce y, además, asegurando su presente y su futuro. Nosotros no", ha dicho.

No sabe qué es lo que se ha negociado porque "no se ha hecho un acto público, se ha hecho a escondidas. ¿Por qué? No nos dan el reglamento que debe de realizarse para desarrollar el acuerdo, que tampoco conocemos todos los extremos, es decir, no están contentando con que se va a quitar la verja y vamos a poder transitar libremente. Muy bien. Eso me parece a mí que nos va a traer comodidad a nuestros trabajadores transfronterizos, pero nos va a hacer un roto en cuanto a la capacidad que va a tener todavía Gibraltar de colonizar el campo de Gibraltar. No una zona de riqueza, de prosperidad compartida como todos exigimos y necesitamos y es de Justicia".

El alcalde de Algeciras ha dicho que "no estamos sacando más que nuestros trabajadores, que son magníficos. Pasan todos los días la verja porque aquí no somos capaces de darles empleo y tienen que buscárselo allí. Son trabajadores buenos, como digo, que, además, no le cuestan nada a las arcas de Gibraltar porque: tienen un menor sueldo; no piden Seguridad Social porque la tiene en España; no piden puestos de escolares para sus hijos, la tienen aquí en este lado de la verja; no piden jubilaciones o asistencias especiales porque lo tiene a este lado de la verja; no se quedan a dormir. Es decir, ¿qué mejor trabajador que ese? Bueno, pues es lo único que nos van a dejar de beneficio al levantar la verja y pasar un tránsito más cómodo para todos ellos".

Landaluce ha remarcado que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, les contó a los alcaldes de la zona "unas cuantas milongas" y se ha preguntado: "¿Qué es lo que va a ofrecer en Londres? ¿Va a ofrecer más de lo mismo? Para contentarnos lo que significa es que ganamos los campogibraltareños. No que ganan los gibraltareños".

La lucha contra el narco

Otro de los temas que ha tratado el alcalde de Algeciras es la falta de medios por parte del Ministerio del Interior para luchar con una de las mayores lacras de la zona y, a estas alturas, de gran parte de la provincia de Cádiz. José Ignacio Landaluce ha dicho que "nos faltan guardias, policías y miembros de vigilancia aduanera, el catálogo no está completo". "De hecho, los compañeros tienen que desarrollar un trabajo mayor que en otras zonas de España porque no sólo estamos a 14 km de las costas de Marruecos, sino que aquí hay más tránsito, más actividad y tratan de colarlo por donde más actividad hay", ha añadido.

Sobre el desmantelamiento del OCON Sur por parte de Interior ha contado que era "una oficina de investigación, de logística y de inteligencia" y que "sigue sin ponerse operativo otra vez". "Eso es muy importante, porque muchas cosas, lo mismo que el fuego se apaga en invierno, pues contra la droga se aprende preventivamente con la inteligencia y la investigación. Necesitamos más personal y más inversiones. Hay un compromiso que tiene que cumplirse para con estas mujeres y estos hombres y no se está haciendo. Se ha hecho una venta de que el plan Campo de Gibraltar se sigue desarrollando, pero ahora resulta que cuentan los vehículos y los guardias que van desde Huelva hasta Almería para meterle datos que, al final, desvirtúa la realidad. Y después cualquiera que oiga todavía las últimas declaraciones de las viudas o de las madres de los guardias asesinados se te hiela la la sangre hay que ayudarles", ha contado.