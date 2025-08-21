El PP-A acusa a Protección Civil de "dejación de funciones" ante los incendios: "Hay que pensar menos en hacer política"

El coordinador de Interior y Emergencias del PP y consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha acusado este miércoles al Gobierno y a la Dirección General de Protección Civil de "dejación de funciones" ante los incendios que han asolado el país durante las últimas semanas reaccionando "tarde y mal". "El Gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias", ha denunciado el dirigente popular en una entrevista concedida a La Noche de Dieter, de esRadio.

En este marco, ha aseverado que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez "no ha sabido lo que estaba haciendo, no tenía el control de la situación y ni ha sido capaz de coordinar a las comunidades autónomas". De hecho, ha recordado que "hace unos días" el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que los medios con los que contaban las comunidades eran suficientes para la extinción de los fuegos; una opinión que cambió, según Sanz, después de la petición de que se desplegase al ejército por parte del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya que se acabó desplegando a las Fuerzas Armadas.

En este mismo sentido ha criticado que los organismos del Estado hayan acusado a las comunidades autónomas de haber pedido medios para controlar los incendios "en abstracto" y sin saber para qué: "Me parece lamentable que, desde la Dirección de Protección Civil y desde los ministerios, se venga a pensar que las peticiones que hacen las comunidades autónomas son un capricho como si no nos apeteciese apagar el fuego".

Asimismo, ha recordado que la Dirección General de Protección Civil ha cambiado en varias ocasiones de dirigentes deslizando que estos cambios se pueden deber a motivos políticos; lo que ha provocado que el sistema de Protección Civil "haya fallado una vez más" al no haber conseguido coordinar los medios de extinción. "Lo lógico hubiera sido convocar a las comunidades autónomas y debatir qué medios hacían falta", ha explicado Sanz lamentado que las autoridades gubernamentales solo hayan respondido a los incendios "cuando han decidido acabar sus vacaciones".

Menos política, más eficacia

En otro orden de cosas, ha censurado la propuesta de Sánchez respecto al "pacto de Estado para la Emergencia Climática" afirmando que no es momento de ello, sino de ofrecer todos los medios posibles para la extinción de los fuegos y de pensar en una reforma del sistema de Protección Civil: "Hay que pensar menso en hacer política y más en ser eficaces". Así, ha explicado que Sánchez ya habló de un pacto de Estado similar "hace tres años y todavía no ha hecho nada".

A renglón seguido, ha aseverado que hace cinco años que el Ejecutivo "tenía que haber aprobado el mecanismo nacional de respuesta de Protección Civil" elaborando un mapa de medios de extinción de las comunidades autónomas para saber en todo momento con cuáles son los medios con los que se pueden contar.

"Impresentable"

"Esto es impresentable", ha dicho sobre que el pasado viernes 15 la Dirección General de Protección Civil preguntase con qué medios contaban las comunidades cuando ya habían ardido pueblos enteros. Por ello, ha achacado "dejación de responsabilidades" a este organismo, que no ha llevado a cabo este mapa —que ya tienen la mayoría de países de nuestro entorno— desde hace cinco años.

"Lamentablemente el Gobierno ha tenido falta previsión, de planificación, de anticipación, de inversión, de coordinación y de reacción", ha sentenciado antes de aseverar que, de los 71 millones de los fondos de la Unión Europea para la gestión forestal, el Ejecutivo sólo ha invertido 2,7 millones de euros.

"Presumen de cumplir su propia ley"

Además, ha ironizado con las palabras de las ministras Margarita Robles y Sara Aagesen en las que aseguraban que el Ejecutivo estaba cumpliendo la Ley de Bomberos Forestales e instaban a las comunidades a cumplirla; algo que, según Sanz, ya están haciendo. "Presumen de cumplir una ley que ellos mismos han redactado", ha espetado sobre estas declaraciones.