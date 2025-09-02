Desarticulada una organización criminal que proporcionaba embarcaciones para traficar con inmigrantes

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a proporcionar numerosas embarcaciones a otros grupos criminales relacionados con el tráfico de inmigrantes. La operación se ha saldado con siete detenidos, seis en Almería y uno en Alicante, de los cuales tres han ingresado en prisión provisional.

Los agentes de la investigación han intervenido al menos tres embarcaciones semirrígidas utilizadas en al menos cuatro episodios migratorios con la entrada irregular de más de 80 inmigrantes en territorio español. Se estima que el beneficio económico obtenido por el grupo criminal superaba los 560.000 euros.

La investigación policial comenzó en julio del 2024 después de detectarse el traslado por carretera de dos embarcaciones cuyas características técnicas coincidían con las utilizadas por las organizaciones criminales especializadas en el tráfico de seres humanos por vía marítima. A partir de ese indicio, numerosas pesquisas realizadas por los agentes les permitieron detectar hasta seis traslados más de embarcaciones semirrígidas, donde se logró acreditar la utilización de tres de ellas en cuatro episodios migratorios.

Casi 24.000 inmigrantes entraron en España en agosto

Según los datos ofrecidos el pasado lunes por el ministerio del Interior, al menos 23.931 inmigrantes llegaron a nuestro país de forma irregular en el último mes del verano. La gran mayoría han accedido por vía marítima, un total de 21.721 personas en 821 pateras y cayucos, lo que representan un 35,2% menos de inmigrantes llegados por el mar y un 19,2 % menos de embarcaciones.

En agosto, las Islas Baleares fue la comunidad autónoma que más personas entraron en nuestro territorio de forma irregular. En total, 4.852 inmigrantes, 2.135 más que en 2024, y 258 embarcaciones, un 56,4% más.

Una tendencia que contrasta con las llegadas a Canarias por vía marítima, que caen un 52,6 %, con la llegada de 12.126 migrantes hasta el 31 de agosto, menos de la mitad de los 25.571 que llegaron en este período de 2024 a este archipiélago.