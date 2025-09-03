Cierra el Parque del Tamarguillo (Sevilla) por la muerte de numerosos gansos a causa de la gripe aviar

El Parque del Tamarguillo de Sevilla ha tenido que ser cerrado esta misma mañana debido a la muerte de numerosos ejemplares de gansos que formaban parte de la fauna de esta zona natural. Las causas de la muerte de al menos 68 ejemplares de estas aves se debe principalmente a la influenza aviar, o más conocida como gripe aviar.

El laboratorio de Algete, que depende del ministerio de Agricultura, analiza en estos momentos diversas muestras del agua y de los propios gansos para determinar, entre otras cosas, el nivel de patogenecidad de la enfermedad. Por ello y como medida preventiva, el consistorio hispalense ha decidido cerrar este parque ubicado en la parte Este de la ciudad, muy próximo al aeropuerto. Eso sí, se ha podido descartar el agua del río y de los estanques o fuentes como foco del contagio.

No solo se tomarán medidas con las aves que podrían verse afectadas en este parque. El gobierno andaluz identificará a las personas expuestas a la gripe aviar del Tamarguillo por si se hubiera producido algún contagio. No obstante, las autoridades subrayan que, pese a la detección de este foco, el riesgo para la población general es bajo.

Segundo cierre provisional en menos de un mes

No es el único cierre provisional por la muerte de especies naturales en el Parque del Tamarguillo. Los pasados 26 y 27 de agosto el área de Arbolado, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla tuvo que cerrarlo tras encontrarse los cuerpos sin vida de 20 gansos. No obstante, aún no se ha descubierto los motivos de la pérdida de estas aves, pero las 68 de hoy se suman a las ya contabilizadas el pasado mes.