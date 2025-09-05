Andalucía se queja de la falta de información sobre el acuerdo de Gibraltar

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha asegurado este viernes que las quejas reiteradas al Gobierno de España por la falta de información sobre el acuerdo de Gibraltar es "una queja generalizada" de todos los alcaldes de la comarca campogibraltareña y de los agentes sociales y económicos, y no solamente de la Junta de la Andalucía.

En un acto celebrado en Sevilla, el consejero ha declarado ante los medios de comunicación que al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, "sólo le interesa la foto de supresión de la verja". En ese sentido, ha señalado que a Andalucía "le parecen mucho más importantes las medidas de impulso del desarrollo económico y social del Campo de Gibraltar" que deberían de contemplarse en este acuerdo.

"No queremos un acuerdo que sea sólo una foto, queremos un verdadero acuerdo que signifique una potenciación económica y social del Campo de Gibraltar sin precedentes, que es lo que no llevaría a una oportunidad perdida en la que puede convertirse este acuerdo", ha manifestado Antonio Sanz. De esta manera, ha argumentado sobre las reuniones mantenidas con Albares que "no se trata de tener una reunión para contarnos lo mismo que dicen los periódicos" sino "de informar realmente de en qué consiste el acuerdo que se pretende alcanzar en relación con Gibraltar".

El consejero ha recordado que durante la etapa del PP en el Gobierno de España se informaba a Andalucía sobre los avances respecto al Brexit y Gibraltar, y que "incluso en la etapa del PSOE, pero no de este ministro, sino de anteriores ministras y ministros", se informaba "puntualmente" a la Junta de cada paso que se daba, "con una lealtad exquisita". "El Estatuto de Autonomía dice que la Junta de Andalucía tiene que ser informada, en todo caso, de este tipo de convenios internacionales, y eso no ha ocurrido", ha criticado.