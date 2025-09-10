El PP ve la mano de Leire Díez en la denuncia contra los gerentes del SAS para "desgastar" a Moreno

El próximo 25 de noviembre el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha citado como investigados a la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y a sus antecesores en el cargo Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán, por los contratos de urgencia que se realizaron desde 2021. Esta citación, que se añade a la del 18 de noviembre de tres ex interventoras de la Junta como testigos, ha sido utilizada por munición contra el PP en el Congreso de los Diputados por la vicepresidenta, ministra de Hacienda y líder del PSOE-A, María Jesús Montero.

La querella por las "posibles irregularidades" en la contratación a través del procedimiento de urgencia realizada por el SAS desde el año 2021 partió del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía y es uno de los principales frentes que tiene abierto el Gobierno de Juanma Moreno. Desde el Ejecutivo regional aseguran, en boca de la portavoz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos europeos, Carolina España, ha dicho que el Gobierno de Andalucía colabora y respeta a la Justicia y que es una "decisión correcta" para que "por fin se puedan aclarar todas las cuestiones y se concluya, como nosotros pensamos, que se hizo correctamente".

En términos similares se ha manifestado el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, en una comparecencia de en la Cámara regional. Ha asegurado que "los gerentes del SAS ya pidieron ellos mismos hace meses que los llamaran a declarar y ahora, por fin, van a poder hacerlo y van a poder aclarar que todo lo que hicieron lo hicieron correctamente".

El papel de Leire Díez

Toni Marín ha explicado que "los contratos de emergencia permitieron salvar muchas vidas de andaluces y permitieron realizar muchas operaciones y pruebas médicas a los andaluces a los más de tres años que la OMS declaró la emergencia internacional por el Covid". Sin embargo, el portavoz popular ha asegurado que "este asunto esconde actitudes turbias y pseudo mafiosas del PSOE". En este sentido, ha dicho que "al PSOE-A no le mueve el que se aclare nada, que se va a aclarar, al PSOE-A lo que le mueve es ensuciar la vida política en Andalucía con su habitual máquina de lodo".

"Lo digo porque me gustaría lanzar una pregunta: ¿por qué la fontanera del PSOE Leire Díez se reunió con los equipos jurídicos, los abogados del PSOE, que llevan esta denuncia? Lo repito: Leire Díez se reunió con los abogados del PSOE que llevan esta denuncia", ha afirmado Toni Martín. El portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz cree que "hay muchas explicaciones que dar y creo que alguien tiene que denunciar que el que quiere traer la basura a Andalucía de la política que desarrollan en otras administraciones el únicamente el PSOE de Pedro Sánchez y María Jesús Montero".

Toni Marín ha remarcado que sean los socialistas los que "expliquen qué hablaron en esa reunión, que expliquen por qué se reunieron, para qué y cuál es el objetivo. Yo se lo voy a decir: atacar y desgastar con mentiras, con infundios y con basura al presidente de la Junta de Andalucía y al Gobierno de Andalucía".