Andalucía invierte 11,5M€ en ayudas de promoción internacional para sus empresas

La Junta de Andalucía destina 11,5 millones de euros a incentivos para la internacionalización de las empresas andaluzas. Una línea con la que la Agencia TRADE, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, sufragará el coste de la promoción de empresas en el exterior. Según Hacienda, el objetivo último es que "las empresas exporten Marca Andalucía".

La medida llega como respuesta a la incertidumbre generada por la guerra arancelaria entre la Unión Europea y Estados Unidos, uno de los mercados en los que más creció el volumen de exportaciones desde Andalucía. Ahora, Junta y empresarios coinciden en la necesidad de girar la mirada a nuevos mercados estratégicos. Las nuevas ayudas, que pueden solicitarse desde el mes de agosto, cubrirán entre el 65 y el 100% de los gastos de desplazamiento, estancia y manutención en viajes de negocios y de participación en ferias y eventos. El importe máximo de subvención por beneficiario y actuación ascenderá a 50.000 euros.

Si bien el programa está previsto para el período 2025-2029, la Junta no descarta ampliar la línea de ayudas. Y es que, para la consejera de Economía, Carolina España, "cuanto más fuertes sean nuestras empresas en el exterior, más sólida será la economía andaluza en el interior", de forma que el apoyo a la internacionalización también "protege el futuro" de Andalucía.

Amenaza de los aranceles

Las ayudas llegan en un momento en el que tanto la Junta como las empresas apuestan por nuevos mercados de destino en sus exportaciones debido a la incertidumbre generada por los aranceles impuestos por la administración Trump.

Estados Unidos ha sido en los últimos años uno de los mercados que mayor crecimiento ha experimentado en cuanto a exportaciones andaluzas, por lo que la amenaza de los aranceles tiene un calado importante en una Andalucía donde las exportaciones "representan un pilar estratégico" de la economía. Andalucía fue la única Comunidad que creció en número de exportaciones en 2024, gracias a las más de 5.900 empresas que exportan de manera regular. En lo que va de año, las ventas al exterior suman más de 21.000 millones de euros.

Ante el peligro del negocio en Estados Unidos, se mira ahora a nuevos mercados considerados estratégicos: Canadá, México, Brasil, India, China, Japón, Australia y Marruecos, además del propio Estados Unidos. El vicepresidente de la CEA y presidente de las Cámaras de Comercio de Andalucía, Javier Sánchez, señalaba que en los últimos años se ha duplicado el número de empresas interesadas en salir al exterior, una labor que las Cámaras buscan apoyar, especialmente en el caso de las pequeñas y microempresas.