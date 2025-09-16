Cárcel para un exdirector de Trabajo del PSOE por el fraude de los ERE en Fertiberia

Cuatro años y un mes de prisión es la condena que la Audiencia Provincial de Sevilla ha impuesto a Daniel Alberto Rivera exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía durante el Gobierno del socialista José Antonio Griñán. Una pena que este tribunal ha decretado por la concesión de ayudas a 14 extrabajadores de la empresa Fertiberia en el marco de trama de los ERE fraudulentos de Andalucía.

Según ha concluido la investigación al parecer los empleados solicitaban un traslado de centro de trabajo para obtener a continuación una baja, con el fin de conseguir ingresos. Los trabajadores de Fertiberia, en el marco de un ERE, podían optar por ser incluidos en un plan de prejubilaciones o percibir una indemnización. Sin embargo, los trabajadores implicados en la trama buscaban en la Dirección General de Trabajo las condiciones de prejubilación que no habían obtenido en el ERE.

Es por ello por lo que este tribunal ha impuesto no solo una condena de prisión para Daniel Alberto Rivera sino también la obligación de indemnizar a la Junta de Andalucía con 682.598 euros, cuantía que se corresponde con el dinero defraudado.

Absuelve a CCOO como responsable civil subsidiario

Por el contrario, la sala ha absuelto a un exdirigente de Comisiones Obreras y al sindicato como responsable civil subsidiario, al considerar que no se ha podido probar que el dirigente tuviera relación con los hechos. Anticorrupción pedía para ellos cinco años de cárcel y más de dos millones de euros en responsabilidad civil.