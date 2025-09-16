Juanma Moreno engrasa la maquinaria electoral y fija su cónclave en noviembre para coger impulso contra el 'sanchismo'

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tiene la mirada puesta en las próximas elecciones regionales de junio de 2026 y ha comenzado a prepararlas no sólo contra la secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero; sino también contra el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, por ser Montero la candidata designada por el jefe del Ejecutivo y la representante del sanchismo en Andalucía, además de su vicepresidenta y ministra de Hacienda.

En esta carrera electoral de fondo, Juanma Moreno ha designado los días 7, 8 y 9 de noviembre para coger impulso y salir reforzado de su particular cónclave, que será el 17 Congreso del PP de Andalucía. Aunque se pueden presentar más candidatos, se prevé que Moreno salga reforzado con el apoyo de una amplia mayoría de las primarias en la delegación andaluza de los de Alberto Núñez Feijóo, que supone, como ha recordado el presidente de los populares andaluces, la "organización territorial más potente" del PP nacional.

En este contexto, el PP-A reunirá a 2.160 compromisarios en Sevilla teniendo al frente del comité organizador a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda. Todo, con el objetivo de ofrecer un impulso a Moreno en su intento de renovar una mayoría absoluta y consumar –una vez más— el vuelco ideológico que ha sufrido Andalucía, gobernada hasta el año 2018 por el PSOE legislatura tras legislatura.

Él mismo bromeaba al ser aplaudido tras anunciarlo en la Ejecutiva autonómica en la capital andaluza. "Con esta ovación, ¿para qué vamos a hacer congreso?", ha ironizado antes de apuntar a que cualquier afiliado puede presentar su candidatura para sucederle: "A partir de ahora yo soy un candidato de los posibles que haya y, por tanto, estaré sujeto a la normativa".

Un guiño a los andaluces

El líder del PP andaluz no sólo ha planteado este punto de inflexión como una forma de asegurar el respaldo de su partido y cerrar filas en torno a los próximos comicios autonómicos; sino que también lo ha diseñado como una forma de ponerse en contacto con la sociedad civil andaluza después de siete años al frente del Palacio de San Telmo.

En este sentido, ha expresado que habrá ponencias dedicadas a ejemplificar "un encuentro abierto a la sociedad" en las que la ciudadanía podrá participar "con sus iniciativas, con sus críticas y, en definitiva, con sus propuestas para hacer realidad esa Andalucía del porvenir que estamos construyendo". Moreno pretende así mostrarse cercano a los andaluces frente a una Montero que se encuentra en Madrid y que dedica parte de su tiempo a la vicepresidencia del Ejecutivo, al Ministerio de Hacienda y a la Vicesecretaría General del PSOE nacional.

De estas dos ponencias, una tendrá un modelo social, 'Un modelo social para el futuro', y otra económico, 'El progreso en marcha'. Respecto a las otras dos que serán sólo para afiliados, serán una conforme al reglamento de la organización coordinada por el secretario provincial del PP de Granada, Jorge Saavedra; y otra política, coordinada por la número dos de Moreno, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de la Junta, Carolina España.

Un cara a cara frente al sanchismo

El cónclave para consumar como candidato a la reelección al presidente de la Junta, que ya ha deslizado su estrategia para los próximos meses con sus últimos mensajes, que, cargados de intención, han marcado la apertura del curso político andaluz. Estos se han basado en el plano nacional, ya que Moreno sabe a la perfección que los andaluces pueden tener sus reticencias a votar a una candidata a presidir la región que pocos meses antes ha fraguado la quita de la deuda a Cataluña y la creación de la Agencia Tributaria Catalana, que ofrece la independencia fiscal a la comunidad presidida por Salvador Illa.

Por ello, la pasada semana la sesión de control al Gobierno en la Asamblea se convirtió más en un cara a cara de Moreno contra Sánchez y su Gobierno que en un repaso por los problemas que atañen a la autonomía. La quita de la deuda, la singularidad económica para Cataluña y el reparto de menores extranjeros no acompañados (menas) –que también beneficia a País Vasco y Cataluña— han marcado el inicio del curso político. Todas estas problemáticas son consideradas por los populares como desfavorables para el PSOE-A, que se ve obligado a defender la actuación de Sánchez y Montero a pesar de que se beneficie en ellos a otras comunidades.

En este contexto, los dirigentes socialistas han intentado volcar el foco en la sanidad pública andaluza; si bien su intento ha sido contrarrestado por el PP-A. "Moreno sólo se ha acordado de la sanidad para darle 1.500 millones de euros a compañías privadas", decía Sánchez en la interparlamentaria socialista en Madrid este lunes, después de haber llamado el domingo anterior "persona muy de derechas" y "desganado" al líder de los populares andaluces. Sin embargo, el PP de Andalucía ha recordado la hemeroteca de Montero, que ofreció un concierto de 500 millones de euros a empresas privadas y los defendió en el Parlamento Andaluz cuando era consejera de Sanidad de la Junta socialista.

Incertidumbre sobre el adelanto

Estos movimientos por parte del PP-A vislumbran que la Ejecutiva de Juanma Moreno no quiere que posibles movimientos electorales puedan cogerles desprevenidos y así estar preparados en todo momento para intentar afianzar su liderazgo en el Palacio de San Telmo cuatro años más. Por ello, se podría pensar que el PP tendría encima de la mesa un posible adelanto electoral. Aun así, esta opción ha sido descartada por Moreno "salvo fenómeno extranatural", como que hubiese un adelanto electoral de las generales.

Así, se entiende que los populares andaluces quieren tener bien atado su camino hacia los comicios autonómicos, que tendrían lugar en junio de 2026; pero que estos estarían preparados para aprovechar un posible adelanto electoral achacable a circunstancias externas que, además, precipitase los planes de Montero, que tendría que dejar el Ministerio antes de lo que tenía previsto.