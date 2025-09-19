El piloto de la narcolancha que mató a dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) cumple un año en prisión

Karim El Baqqali continúa en prisión después de que se entregara siete meses después de embestir hasta 6 veces la lancha de la Guardia Civil en un siniestro que acarreó la muerte a los dos agentes que iban a bordo: Miguel Ángel González y David Pérez Carracedo. Además del piloto, un segundo tripulante que le acompañaba está en prisión, mientras que otros dos están en libertad desde el mes de julio tras haber pagado la fianza.

El trabajo de la Guardia Civil para dar con los autores fue complicado, ya que en un principio se detuvo a seis personas que iban a bordo de la narcolancha de ‘Kiko el Cabra’, también presente en el puerto de Barbate esa noche. Tras detenerse a El Baqqali, el Gobierno mostró su satisfacción, destacando el delegado en Andalucía, Pedro Fernández, la colaboración de Marruecos con la investigación.

Por su parte, las asociaciones de Policía y Guardia Civil celebraron la detención, si bien pidieron la responsabilidad en todos los niveles por la "mala planificación" del operativo. En este sentido, la asociación ‘Nuestro corazón por bandera’, formada por mujeres de agentes, subrayaban que no quieren "seguir teniendo miedo" cada vez que sus familiares salen a trabajar.

Este año se produjo una colisión que acabó con un final diferente

El pasado 7 de febrero se produjo una situación similar a la vivida en Barbate en 2024. Eso sí, el final fue diferente. Un narcotraficante de 39 años, con antecedentes penales, falleció en aguas del Estrecho al colisionar la narcolancha en la que viajaba con una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. En el incidente, que se produjo a unas diez millas náuticas del puerto de Tarifa (Cádiz), también resultó herido el otro narco que viajaba en la lancha en el momento de los hechos.

Fuentes de la Guardia Civil explicaron que los narcotraficantes llevaban a cabo una operación para introducir fardos de hachís desde el norte de Marruecos en la costa de Cádiz. En un primer momento emplearon una narcolancha para acercar el cargamento hasta un punto próximo a la costa española, momento en el que traspasaron el hachís a una lancha recreativa en la que sólo se encontraban el fallecido y el herido.

Al verse sorprendido por una embarcación de la Guardia Civil, los narcos aceleraron, dando inicio así a una persecución por el mar. En un momento dado, el conductor de la embarcación de los narcotraficantes dio un brusco giro hacia la izquierda e impactaron contra la patrullera del Instituto Armado, según las mismas fuentes, que indicaron que el narco murió en el acto fruto del fuerte golpe.