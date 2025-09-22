Arranca en Algeciras el juicio por el hundimiento del Rúa Mar en 2020 frente a las costas de Marruecos

Más de 5 años después, hoy comienza en la ciudad gaditana de Algeciras el juicio por el que se esclarecerá el hundimiento del Rúa Mar frente a las costas de Marruecos. El barco desapareció el 23 de enero de 2020 con seis tripulantes a bordo, sin que hasta ahora hayan aparecido ni el barco ni cuatro de ellos. Además, se localizó en el mar dos fardos de hachís de unos 25 kilos cada uno.

Según el relato del fiscal, el armador del Rúa Mar ya estaba bajo vigilancia policial, así que su primera idea fue utilizar otro barco para ese viaje accidentado. Durante la travesía, el tío del armador, que era el patrón del viaje, llamó para informar de una avería y la pareja del armador ordenó "que lo tiren". La siguiente señal que se tiene del Rúa Mar es por parte de Salvamento Marítimo para informar que había saltado la baliza.

La Fiscalía ha pedido para el armador 114 años de prisión por seis delitos diferentes, además de una multa de 3,9 millones de euros. Además, también solicita 19 años para la pareja sentimental del armador, 13 para dos acusados de coordinar el alijo, y seis para otros dos acusados relacionados con la droga.