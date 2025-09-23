Tener mascota desgravará en Andalucía: la nueva rebaja fiscal de Moreno Bonilla

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, anuncia la séptima bajada de impuestos de su gobierno con la que los andaluces se ahorrarán otros 55 millones de euros al año en impuestos y que contempla deducciones para los dueños de mascotas.

Según ha anunciado el presidente andaluz en el Foro Andalucía Investors organizado por El Confidencial que se ha celebrado en Sevilla este nuevo paquete de rebajas de impuestos incluido en los presupuestos autonómicos para 2026 contemplan deducciones fiscales de hasta el 30% de los gastos veterinarios durante tres años. La medida tiene un límite de hasta 100 euros el primer año para las familias que adquieran una mascota y podrá extenderse hasta los tres años en el caso de que el animal sea adoptado en un centro de acogida.

El período de tiempo será aún mayor en el caso de perros de asistencia como perros guía para personas ciegas, aquellos que detectan bajadas de azúcar o ataques epilépticos, así como los perros que asisten a mujeres víctimas de violencia doméstica. En este caso la deducción será durante toda la vida del animal.

Según ha estimado el Gobierno de Juanma Moreno más de 182.000 andaluces podrán beneficiarse de esta medida cuyo impacto alcanzará los 12 millones de euros.

Suben los contribuyentes y la recaudación

Con esta nueva rebaja Andalucía se ha situado como la segunda comunidad autónoma de régimen común en la que los ciudadanos pagan menos impuestos de toda España.

Además, las reformas fiscales de la Junta andaluza han contribuido a un aumento del número de contribuyentes por IRPF del 22% y a un crecimiento del 50% de la recaudación.