Tras las mascotas, la Junta de Andalucía también desgravará el gimnasio

Ir al gimnasio también desgravará si usted reside y paga impuestos en Andalucía. Es la segunda novedad que encierra la Ley de Presupuestos de 2026 de la Junta de Andalucía después de que ayer anunciara también desgravaciones de los gastos veterinarios para los dueños de mascotas durante un máximo de tres años.

La nueva deducción de los gastos del gimnasio ha sido anunciada por la Consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, que ha cifrado en 36 millones de euros el ahorro que esta medida permitirá a los andaluces. En total podrán desgravarse un máximo del 15% de la cuota del gimnasio y hasta 100 euros al año por contribuyente.

Practicar deporte previene enfermedades

Insisten desde la Junta de Andalucía en que la práctica del deporte también tiene un impacto positivo en la prevención de enfermedades como las cardiopatías o la diabetes. "No cabe duda de que el ejercicio físico y el deporte son herramientas fundamentales para mantener y mejorar la salud física y mental", ha declarado la consejera andaluza, para justificar esta desgravación que asegura que "tendrá un impacto positivo sobre la salud pública, especialmente en la prevención y tratamiento de enfermedades como las cardiopatías, el cáncer, la diabetes tipo II o las enfermedades mentales".

La medida se aplicará a cuotas no solo de gimnasio, sino también a centros deportivos, clubes, federaciones y otras entidades vinculadas al ejercicio físico. Entrará en vigor con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2025, y la podrán aplicar todos los declarantes que residan en Andalucía, sea cual sea su nivel de renta.