La Junta de Moreno sigue bajando impuestos: los andaluces se deducirán hasta 1.500 euros por el alquiler

La séptima bajada de impuestos de la Junta está en marcha. Este jueves, por tercer día consecutivo, se ha dado a conocer una nueva rebaja fiscal que entrará en vigor con los Presupuestos andaluces de 2026. Andalucía va a ampliar las deducciones que ya existen por alquiler.

A partir del año que viene, la Junta devolverá hasta 1.200 euros al año de gasto de alquiler a jóvenes menores de 35 años, personas mayores de 65 y víctimas de violencia de género y terrorismo. Esto implica un incremento de 300 euros más que el límite actual, de 900 euros de deducción.

La deducción será aún mayor en el caso de las personas con discapacidad, cuya rebaja asciende a los 1.500 euros para rentas de hasta 25.000 euros. El incremento es doble: por un lado, la deducción sube 500 euros frente a los 1.000 que marca el límite actual. Pero además, se aumenta también las rentas que pueden acogerse a la medida: hasta ahora, el límite era de 19.000 euros al año, y ahora se aumenta la horquilla hasta los 25.000 euros.

La rebaja se podrá aplicar en la próxima declaración de la renta, de 2026, ya que tendrá efecto desde el 1 de enero de 2025. Según estima la Junta, la medida alcanzará a 35.000 personas, con un ahorro de 8 millones de euros en alquileres que se sumarán a los 18 millones de ahorro actuales gracias a las medidas ya vigentes.

El anuncio lo ha hecho el presidente de la Junta, Juanma Moreno, hoy durante el Pleno del Parlamento andaluz, y se suma a las dos medidas que ya se conocían de esa séptima rebaja fiscal: las deducciones fiscales a la cuota del gimnasio y a la adopción de mascotas.

La primera que se conoció fue la que afectaba a los propietarios de animales de compañía, que podrán beneficiarse de una deducción del 30% en gastos veterinarios durante el primer año para las familias que adquieran una mascota. Y si el animal es de acogida, la deducción durará 3 años. Según la Junta, la medida permitirá un ahorro de 55 millones de euros.

Y este miércoles, la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, desvelaba que, en la Declaración de la Renta de 2026, los andaluces podrán deducirse los gastos del gimnasio. 24 horas después de que el presidente de la Junta anunciara deducciones para los dueños de mascotas, hoy, su consejera portavoz, Carolina España, ha revelado que la cuota del gimnasio también será deducible en Andalucía a partir de 2026.

La medida se aplicará a cuotas no solo de gimnasio, sino también a centros deportivos, clubes, federaciones y otras entidades vinculadas al ejercicio físico. Se deducirá un 15% del gasto asociado a la práctica deportiva, con un límite de 100 euros por persona. Según calcula la Junta, la medida beneficiará a unos 785.000 habitantes, que se ahorrarán en total unos 36 millones de euros.