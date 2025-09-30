El presidente de la Junta, Juanma Moreno, se convierte en autor publicado. El 29 de octubre, Espasa saca a la venta Manual de convivencia. La vía andaluza, primer título con la firma del presidente andaluz. Según la editorial, en las páginas de este libro Moreno ofrece un "testimonio sincero y humano" que combina sus "memorias personales con su trayectoria política".

Espasa señala que Juanma Moreno es "una de las figuras más relevantes" del panorama político español, en parte debido a su condición de presidente de la Junta de Andalucía, la comunidad más poblada de España. Pero más allá de eso, Moreno no es reacio a criticar con dureza al Gobierno de España y a su presidente, Pedro Sánchez. Es por ello que llama la atención el título escogido por Moreno, que recuerda a la biografía de Sánchez, 'Manual de resistencia', y que incluso sirve como réplica del presidente andaluz al jefe del Ejecutivo nacional.

Además de a la "convivencia", el título hace alusión a la "vía andaluza". Según ha expresado Moreno, e indica la propia editorial Espasa, esta "vía andaluza" es una forma "sosegada" de hacer política, "sin ataques agresivos". Así, esta fórmula se basaría en "relacionarse" con otros actores políticos, así como en "la escucha, el respeto y la eficacia en la gestión".

La expresión "vía andaluza" es habitual en el discurso de la Junta y el PP andaluz, especialmente en períodos electorales o preelectorales, como en el que se encuentra Andalucía actualmente. Es, además, lo que habría llevado a Moreno, según añade la editorial, a hacer "lo que parecía imposible": cambiar el signo político de la Junta de Andalucía en 2018, y repetir la hazaña en 2022 con la primera mayoría absoluta del PP en la Comunidad.