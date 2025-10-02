La Junta completa su séptima bajada de impuestos: las familias tendrán deducciones de 200 euros por hijo nacido

Nueva deducción fiscal en Andalucía. La Junta devolverá en el IRPF 200 euros por hijo nacido, adoptado o en acogida. Lo ha anunciado este miércoles el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y supone la ampliación de una deducción que ya estaba en vigor: a partir de 2026, podrán desgravarse estos 200 euros todas las familias de Andalucía, y no solo las que tengan una renta inferior a los 30.000 euros, como hasta ahora. Esto implica un incremento de 13.000 familias en el total de familias beneficiarias.

Además, la cantidad se duplica y alcanza los 400 euros en caso de que el contribuyente resida en un municipio en riesgo de despoblación. Es la fórmula escogida por la Junta para impulsar la natalidad en la Comunidad.

En este sentido, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, señalaba que "es una buena medida" dado el contexto en Andalucía, donde "la tasa de natalidad ha caído, como en España y Europa". Ante la tasa de crecimiento negativa (con más muertes que nacimientos), Moreno defiende que la Administración debe "contribuir de alguna manera a facilitar la decisión a quien quiera tener un hijo".

Séptima bajada de impuestos

El anuncio completa la séptima rebaja fiscal del Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía. La primera medida que se conoció fue la que afectaba a los propietarios de animales de compañía, que podrán beneficiarse de una deducción del 30% en gastos veterinarios durante el primer año para las familias que adquieran una mascota. Y si el animal es de acogida, la deducción durará 3 años. Según la Junta, la medida permitirá un ahorro de 55 millones de euros.

Y la pasada semana, la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, desvelaba que, en la Declaración de la Renta de 2026, los andaluces podrán deducirse los gastos del gimnasio. La medida se aplicará a cuotas no solo de gimnasio, sino también a centros deportivos, clubes, federaciones y otras entidades vinculadas al ejercicio físico. Se deducirá un 15% del gasto asociado a la práctica deportiva, con un límite de 100 euros por persona. Según calcula la Junta, la medida beneficiará a unos 785.000 habitantes, que se ahorrarán en total unos 36 millones de euros.

En materia de vivienda, la Junta va a ampliar la deducción del gasto de alquiler, y a partir del año que viene, devolverá hasta 1.200 euros al año de gasto de alquiler a jóvenes menores de 35 años, personas mayores de 65 y víctimas de violencia de género y terrorismo. Esto implica un incremento de 300 euros más que el límite actual, de 900 euros de deducción. La deducción será aún mayor en el caso de las personas con discapacidad, cuya rebaja asciende a los 1.500 euros para rentas de hasta 25.000 euros.

Por último, a inicios de semana, el presidente anunció una deducción de 100 euros en la declaración de la renta para las familias afectadas por la celiaquía. A la deducción podrán acogerse contribuyentes que padezcan celiaquía, ya sea él mismo el afectado, su pareja, o alguno de sus descendientes. La previsión es que la medida beneficie a más de 30.000 andaluces, y tenga un impacto de casi 4 millones de euros.