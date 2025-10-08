Moreno anuncia la dimisión de la consejera de Sanidad por el fallo en el cribado de cáncer de mama

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha comparecido de urgencia este miércoles para anunciar que ha aceptado la dimisión de la consejera de Sanidad, Rocío Hernández, después de que haya habido un fallo en los avisos de cribado de cáncer de mama a aquellas mujeres cuyas pruebas habían sido inconclusas. "Otros las ponen, nosotros no tenemos excusas", ha destacado el líder de los populares andaluces.

En esta comparecencia institucional sin preguntas, el presidente del PP de Andalucía ha destacado el servicio de Hernández en el sistema público, pero ha mostrado sus reticencias respecto a que el problema fuese detectado por los testimonios de las propias afectadas en lugar de que hubiese sido el propio Sistema Andaluz de Salud (SAS) el que hubiera hallado que no se había avisado a alrededor de 2.000 mujeres de que se debían realizar una nueva prueba. Por ello, ha aceptado la dimisión de la consejera, que es la tercera dirigente al frente de esta cartera de Sanidad desde que Moreno llegó al Palacio de San Telmo.

En este sentido, Moreno se ha reiterado en sus disculpas y ha matizado que el 90% de los casos en los que no se ha avisado a una paciente que debía realizarse una nueva prueba han sido derivados de un problema "en un área del Hospital Virgen del Rocío" de Sevilla. "Hemos puesto en marcha un plan de choque porque no hay ni un minuto que perder", ha dicho antes de informar que desde el pasado jueves el SAS está llamando a todas aquellas mujeres que no han sido advertidas. Según ha asegurado, en "torno al 99% de las pruebas dudosas" acaban por descartar el cáncer de mama.

🔴 Esta tarde he aceptado la dimisión de la consejera de Salud y Consumo. Hemos cambiado el protocolo del cribado del cáncer de mama aprobado en 2011 y ya está en marcha el plan de choque para que queden resueltas todas las incidencias. pic.twitter.com/hUkmhHZJlF — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) October 8, 2025

"Todos sabemos lo que es el cáncer; me atrevería a decir que no hay una casa o una familia en la que no haya entrado el cáncer y todos hemos padecido el sufrimiento, entre ellos yo", ha dicho justificando la asunción de responsabilidades de Hernández. Así, ha anunciado un paquete de 12 millones de euros destinado a pagar las horas extras de aquellos sanitarios que voluntariamente quieran extender su horario para poder agilizar el proceso y contratar a 119 nuevos profesionales que se adhieran al sistema de cribado.

Montero aprobó el protocolo

Además, ha recordado que el protocolo de avisos ya ha sido cambiado para que se informe a todas las mujeres que se realicen la prueba con rapidez independientemente del diagnóstico después de que se haya resuelto la investigación que el presidente andaluz ordenó al conocer los testimonios de las afectadas. Un protocolo, ha recalcado, que se aprobó en 2011, cuando la Junta de Andalucía se encontraba gobernada por el PSOE. En ese equipo de Gobierno, la ahora ministra de Hacienda y secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, ejercía como consejera de Sanidad.

Por otro lado, Moreno ha explicado que el número de pruebas de cribado de cáncer de mama se ha incrementado en un 83% "en los últimos años" y ha puesto de relevancia que el sistema "ha salvado muchas, muchas vidas"; ya que este está dirigido a 1.300.000 mujeres andaluzas. El líder de los populares andaluces ha recalcado que "el objetivo es que todas las incidencias queden resueltas antes del 30 de noviembre".