La Junta anuncia que las afectadas por el cribado de cáncer de mama tendrán sus pruebas antes de diciembre

El Gobierno de Andalucía va a destinar 12 millones de euros a la realización de aquellas pruebas pendientes desde hace varios meses, o incluso un año. Todas ellas se van a llevar a cabo antes del mes de diciembre. Es lo que incluye el plan de choque aprobado hoy por el Consejo de Gobierno de la Junta para solucionar los retrasos en el cribado del cáncer de mama.

Las pruebas pendientes de hacer son las de aquellas mujeres cuyas mamografías dieron resultados ‘no concluyentes’ en el marco del programa de detección precoz del cáncer de mama. Estas tuvieron que ser citadas de nuevo para una nueva mamografía o una ecografía que confirmara el diagnóstico de cáncer o, por el contrario, revelara que la lesión es benigna. Sin embargo, estas mujeres no solo no recibieron su citación hasta pasados varios meses, sino que en ese período de tiempo desconocían que tenían una lesión potencialmente cancerígena.

Según la Junta, la fuente del error está en el protocolo del programa de detección precoz de cáncer de mama. Al parecer, no existía la obligación de informar a aquellas mujeres que presentaran una lesión probablemente benigna, pero que tuvieran que hacerse una segunda mamografía o ecografía. Según ha indicado la consejera portavoz de la Junta, Carolina España, ese protocolo también se va a modificar para que no vuelva a ocurrir este fallo.

Del total de mujeres afectadas por esta incidencia, el 90% se concentra en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, que ha dejado a 1.800 mujeres a la espera de su prueba diagnóstica. Los 12 millones de euros de inversión en este plan de choque se dedicarán a reforzar las plantillas de las unidades de mama, con más plantilla y también con ampliación de la actividad a fines de semana y festivos. En concreto, se prevé la contratación de 119 profesionales.

Comisiones de investigación

Mientras la Junta busca soluciones ante la polémica desatada, en el Parlamento de Andalucía, la oposición da pasos adelante en busca de consecuencias políticas. Este miércoles se han registrado dos peticiones de comisión de investigación.

Por un lado, Adelante Andalucía ha sido el grupo promotor de la comisión de investigación a la que se han sumado Por Andalucía y el PSOE. Vox, el otro grupo en la Cámara –además del PP–, ha optado por desmarcarse de esta iniciativa, y presentar otra en paralelo. Lo hace de forma independiente porque, según el portavoz de la formación en la Cámara, "la de la izquierda" no estudiará el programa durante los años de gobierno socialista, "cuando estaba Montero".