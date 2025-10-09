El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, necesitaba a alguien de su máxima confianza al frente de la cartera de Sanidad después de la dimisión de la consejera Rocío Hernández a causa del fallo en el sistema de avisos en el cribado del cáncer de mama. Por ello, ha optado por dejar esta Consejería a cargo del también consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz; un peso pesado del PP de Andalucía.

Según se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), será Sanz el máximo responsable del Sistema de Salud de Andalucía (SAS), en el foco estas últimas semanas por tener un fallo en el sistema de avisos a las mujeres cuyas pruebas de cáncer de mama habían quedado inconclusas, por lo que necesitaban una segunda prueba. La misma Consejería ha estimado en 2.000 las afectadas; si bien ha recalcado que alrededor del 99% de las pruebas que obtienen un resultado incierto acaba siendo un caso negativo tras una segunda prueba.

Sanz asume esta cartera a menos de un año de los comicios autonómicos, que tendrán lugar en junio de 2026, siendo la cuarta persona que se pone al frente de la Consejería desde que el líder de los populares andaluces llegase al Palacio de San Telmo en 2019. En un primer lugar, esta responsabilidad recayó en el cordobés Jesús Aguirre, que ahora preside el Parlamento Andaluz; posteriormente, en la ahora consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García; y, por último, en Rocío Hernández, que ha firmado su dimisión este miércoles.

La izquierda coge la bandera de la sanidad

La Sanidad ya era el territorio de lucha política que la izquierda andaluza había elegido para este período preelectoral; por lo que ahora se centrará en desestimar la gestión del SAS de la Junta de Juanma Moreno, que, según los sondeos —todos antes de que se conociese el fallo en el sistema de cribado—, conseguiría renovar la mayoría absoluta. Cabe recordar que este miércoles tuvo lugar una manifestación en Sevilla seguida por miles de personas que cargaba duramente contra la gestión de Moreno en el plano sanitario.

Por su parte, el nuevo titular de Sanidad será el encargado de cumplir el "objetivo" que anunció este miércoles Moreno: que todas las mujeres que han sido afectadas por el problema se realicen una nueva prueba y sean diagnosticadas antes del 30 de noviembre. Para ello, la Junta de Andalucía ha aprobado un paquete de 12 millones de euros con el que se pagarán las horas extras de los sanitarios que voluntariamente quieran realizar más horas de trabajo y la contratación de 119 nuevos profesionales con el objetivo de agilizar el proceso. Además, el Ejecutivo autonómico ha cambiado el protocolo de cribado y ha prometido una renovación de la sanidad andaluza.