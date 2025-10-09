La Junta compara la dimisión de Hernández con la permanencia de Redondo: "Ojalá hubiera dimitido"

La crisis provocada por los retrasos en el cribado de cáncer de mama ya se ha cobrado su primera víctima, la consejera de Salud, Rocío Hernández. Una dimisión que, ahora, la Junta utiliza como ejemplo frente a la permanencia de ministros del Gobierno inmersos en crisis de gestión. En concreto, desde Andalucía comparan la crisis del programa de detección precoz con la provocada por los fallos en las pulseras de control telemático de los condenados por violencia de género.

Este jueves, durante la sesión de Pleno en el Parlamento andaluz, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, comparaba la decisión de Hernández, de marcharse, con la de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de quedarse.

El consejero afirmaba en la Cámara que "ojalá la ministra de Igualdad", Ana Redondo, "hubiera tenido la valentía, la honestidad y la humanidad" de la ya exconsejera de Salud andaluza. Así ha respondido Nieto a una pregunta en la que también defendía la decisión de Hernández de dejar su cargo tras la crisis provocada por los retrasos en citas de mamografías a las mujeres que, en las pruebas del programa de detección precoz, tuvieron resultados no concluyentes.

"En España nadie dimite"

No es el único que ha sacado pecho de la respuesta dada por la Junta de Andalucía a la oleada de críticas y casos de mujeres que han tenido que esperar varios meses, e incluso un año, para realizarse una prueba diagnóstica.

El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha subrayado que "en España nadie dimite", en alusión a las peticiones de dimisión que se han dirigido hacia diversos miembros del Gobierno central, y que nunca se han saldado con la marcha del alto cargo. Por ello, Moreno destacaba que "en Andalucía somos diferentes", y avanza que se van a producir más cambios en la Consejería de Salud tras la marcha de su titular, Rocío Hernández.

En cualquier caso, a su llegada al Parlamento autonómico, Moreno defendía el hacer de su Ejecutivo ante la crisis: "primero identificando el problema", para posteriormente llevar a cabo un "plan de choque" con el que solventar los fallos, y modificar el protocolo de atención a las mujeres en ese programa de detección precoz del cáncer de mama que cada año atiende a x andaluzas.

Moreno concluía afirmando que "hemos hecho lo correcto", con una primera intervención este miércoles –en la que se anunció la dimisión de la consejera–, que se completaba este jueves yendo "a dar explicaciones al Parlamento."