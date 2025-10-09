Moreno señala "la UTE" de Vox y la izquierda: "Les veo muy crecidos, una cosa son las encuestas y otra el voto"

La oposición política en Andalucía ha encontrado en los errores de notificación del cribado del cáncer de mama el punto flaco que estaban buscando para "erosionar" al Gobierno de Juanma Moreno, que va a afrontar una recta final de la legislatura capeando el temporal como pueda. El pasado miércoles por la noche el presidente andaluz anunció la dimisión de la consejera de Sanidad y Consumo, Rocío Hernández, y una serie de medidas para solucionar el problema conocido públicamente hace una semana. Entre estas medidas cede al superconsejero, Antonio Sanz, el control de la sanidad.

Este jueves se ha vivido una tensa Sesión de Control en el Parlamento de Andalucía en la que todas las preguntas hacia Juanma Moreno por parte de los portavoces del resto de partidos de la oposición han estado centradas en los errores del cribado del cáncer de mama. El clima preelectoral es evidente en Andalucía donde la crisis que estalló hace unos días seguramente convenza a Moreno de no adelantar los comicios previstos para junio de 2026 pese a los cantos de sirena que le pedían lo contrario hace unas semanas y que él negó continuamente.

La oposición andaluza no soltará el hueso con el que creen que pueden mermar la mayoría absoluta del PP-A y profundizarán en los problemas de la sanidad andaluza. En este sentido, el rifirrafe que Juanma Moreno ha tenido con Manuel Gavira, portavoz parlamentario de Vox, ha demostrado que los de Santiago Abascal en la región han encontrado cómo hacer daño al principal partido de la derecha andaluza.

Gavira, uniendo la crítica que le hacen continuamente por la inmigración con la crisis del cribado del cáncer de mama, ha dicho que Moreno "es el responsable" de lo sucedido y que "tiene un pedazo de corazón para el que viene de fuera", pero "para las mujeres, no". El portavoz parlamentario de Vox ha asegurado que las medidas anunciadas por la Junta "no van a dar resultado".

Juanma Moreno ha dicho que "le sorprende muchísimo" cómo Vox "ha denostado la imagen de las mujeres en algunos casos, ahora nos venga a dar una lección de defensa de la integridad de la mujer" y también que "hablen de asociaciones ideologizadas de izquierdas, que se han manifestado, y ahora que hay que guardar la dignidad".

La "UTE" de Vox y la izquierda

La distancia entre PP y Vox se ha manifestado en la réplica de Juanma Moreno a Gavira que tras decir que él y el PP "siempre defienden a las mujeres y trabajan por ellas y no cuando interesa electoralmente" ha acusado a los de Abascal de estar "en una UTE, una Unión Temporal Electoral".

El líder del PP-A ha dicho que esa UTE "tiene un objetivo: romper la mayoría" de los populares en Andalucía e "incluso que la señora (María Jesús Montero) sea presidenta". Cree Juanma Moreno que "lo que ustedes añoran de verdad es esto", (señalando a la bancada del PSOE), y que "no están cómodos con nosotros en el Gobierno". "¿Dónde están cómodos?", ha continuado el presidente andaluz que ha dicho que es "cuando tienen al señor Sánchez o a la señora Montero delante, que les retroalimenta". Piensa Moreno que "por eso trabajan para que esté la señora Montero y hacen una oposición en UTE".

"¿Qué diferencia su discurso del resto de fuerzas políticas en todos los asuntos? No existe diferencia porque están en el mismo objetivo. En una campaña electoral permanente y con el objetivo de reventar la mayoría social que respalda al Gobierno actual. Es lo único que les interesa", ha dicho Moreno.

"Se va a equivocar"

Gavira ha replicado a Moreno diciendo que las palabras que ha dicho el presidente andaluz "le van a perseguir como lo del pedazo de corazón", argumento que utiliza Vox y su aparato en redes sociales para atacar al presidente andaluz por la inmigración. El portavoz parlamentario de Vox ha señalado que "lo de la UTE es lo de siempre, la pinza, no sé si va a ser su estrategia electoral, pero si la es se va a equivocar: estoy seguro que los cabreados de la izquierda a usted no le van a votar, son capaces de votar a Vox antes de votar a usted. Que no le quepa la menor duda".

Ha dicho también que "si estos de aquí, los socialistas, o estos comunistas y aquellos comunistas, da igual, el que sea" propone algo como "más médicos, enfermeros o mejoras para el campo, Vox va a votar que sí porque es bueno para Andalucía". Manuel Gavira ha espetado al líder del PP-A que "vota con la izquierda la inmigración ilegal, los centros de menas, subvenciones a las mafias y los sindicatos y medidas en contra del enchufismo" socialista.

El portavoz parlamentario de Vox, cada vez más encendido, también le ha dicho a Moreno que "cada vez que tienen un problema se esconden detrás del PSOE" y ha finalizado: "váyase a su casa de una vez por todas porque los andaluces se lo vamos a agradecer".

"Les veo muy crecidos"

El presidente de la Junta de Andalucía ha respondido a Manuel Gavira diciendo que "estos debates sirven para esclarecer a los ciudadanos dónde está cada uno. Avisé de que este periodo de sesiones iba a ser totalmente distinto: mucha más confrontación y tensión, que no nos iban a dejar hablar, que la convivencia en el Parlamento desaparecería…".

"Lo que quiere es que me vaya y desaparezca este Gobierno. Ese es el gran objetivo, no tiene otro. Los cuatro grupos políticos comparten el mismo objetivo. Están en esa UTE que solo sirve para desalojar al Gobierno. Los veo muy crecidos, simplemente les digo una cosa: que una cosa son las encuestas, y otra el voto. Lo digo porque siempre en las encuestas Vox está más arriba de lo que realmente después aparece en las elecciones", ha dicho Juanma Moreno.

El líder del PP-A ha señalado que "a diferencia de usted yo no le digo que se vaya, porque usted es la expresión de una parte del pueblo andaluz legítima, con una visión de la sociedad que es diferente a la mía. Yo le respeto y usted no respeta". "Si quiere contagiarse de la demagogia y el oportunismo del resto de grupos, allá ustedes; de este clima electoral alocado y absurdo que hay en esta Cámara, porque queda mucho tiempo para las elecciones. Ustedes sabrán", ha añadido el presidente andaluz.

En este sentido, Moreno ha dicho al portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía: "No creo que muchos de sus electores, que son muy sensatos, piensen que la posición correcta es atacar al primer Gobierno que no es socialista en la historia de Andalucía. Nosotros vamos a seguir trabajando y reconocemos los problemas, los intentamos solucionar, asumimos responsabilidades, cosas que no hacen otros gobiernos como el Gobierno de España".