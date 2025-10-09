Todas las medidas anunciadas por la Junta para "solucionar el problema" del sistema de cribados de cáncer de mama

El Gobierno autonómico presidido por Juanma Moreno ha diseñado un plan de choque para el Sistema Andaluz de Salud (SAS) después de descubrir el fallo en los avisos de mujeres cuyas pruebas preventivas de cáncer de mama fueron inconclusas. Entre estas medidas anunciadas por el líder de los populares andaluces, se encuentra la contratación de nuevos profesionales, la creación de unidades de refuerzo y la implementación de una aplicación desarrollada con Inteligencia Artificial (IA) en el seno del hospital cordobés Reina Sofía.

El propio Moreno anunció este miércoles la asunción de responsabilidades políticas, que se transformó con la dimisión de la consejera de Sanidad, Rocío Hernández. Algo que ha avalado este jueves en el Parlamento de Andalucía, donde ha destacado que "no es habitual" en España y, en concreto en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que se asuma una dimisión después de que haya habido un error en la gestión pública. "Eso de que aquí no dimite nadie, pues en Andalucía hacemos las cosas distintas", ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación antes de entrar en el hemiciclo.

Además, Moreno ha detallado en una bronca sesión plenaria que "lo primero que se ha hecho es detectar el problema" y, una vez que se ha podido contar con toda la información, se ha establecido un programa de renovación del SAS. Como anunció en su comparecencia sin preguntas del miércoles, la Junta destinará 12 millones de euros —sobre los que ha aseverado que son "ampliables" en los presupuestos de 2026— para pagar las horas extras de aquellos profesionales que voluntariamente quieran extender su jornada para agilizar el proceso de aviso a las alrededor de 2.000 afectadas por el fallo en el sistema.

Ese presupuesto también estará destinado a contratar a 119 nuevos profesionales sanitarios, de los cuales, ha profundizado, "muchos" podrán quedarse como fijos en el SAS después de los dos meses que la Junta ha estimado para solucionar el problema. En concreto, el objetivo es que todas las afectadas hayan podido realizarse una nueva prueba y hayan recibido su diagnóstico antes del 30 de noviembre.

La App con IA y las unidades de refuerzo

En el Parlamento autonómico, Moreno ha anunciado que la Junta creará una nueva unidad de refuerzo para el cáncer de mama que se ubicará en el Hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla. En este mismo emplazamiento, se implementará otra unidad de refuerzo para el cribado del cáncer de colon que contará con una sala de endoscopia. Además, ha asegurado que su Gobierno va a destinar 4 millones de euros a extender una aplicación desarrollada con Inteligencia Artificial que formaba parte de un proyecto piloto del Hospital Reina Sofía, en Córdoba.

Asimismo, el presidente andaluz ha anunciado que, desde el SAS, se va a auditar los protocolos de cribado de todos los tipos de cáncer con el objetivo de descubrir si los programas son mejorables y comprobar que el fallo que se ha dado —el "90% de los casos, en un área del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla"— con el cribado del cáncer de mama no está ocurriendo en otros protocolos. "Vamos a trabajar para poner solución a este problema", ha sentenciado.

En otro orden de cosas, Moreno también ha querido poner en valor el protocolo de cribado del cáncer de mama, que, aunque haya contado con un problema en los avisos, realiza "485.000 cribados de cáncer de mama al año"; el doble, según ha dicho, de los que se hacían cuando los socialistas estaban afincados en San Telmo. En este sentido, ha destacado que Andalucía ya contaba anteriormente al estallido del fallo en el sistema con "66 mamógrafos nuevos" y que su Ejecutivo está "invirtiendo un 50% más" en el SAS de lo que invertía la Junta del PSOE.

La "soflama ideológica" de la izquierda

El presidente andaluz también ha cargado contra la izquierda por intentar adueñarse del fallo en el sistema con su "soflama ideológica" y con un "politiqueo que no ayuda absolutamente nada" tergiversando los hechos y poniendo en duda al sistema de salud de los andaluces, a los que, según ha dicho, han sometido a un estrés innecesario deslizando nuevos fallos que, por el momento, no se han descubierto.

Así, Moreno ha destacado que el problema solo ha afectado a 2.000 mujeres de las casi medio millón de mujeres que se realizan el cribado cada año y que el 90% de los casos están vinculados a un fallo en el Virgen del Rocío, por lo que se trata de un problema localizado y en proceso de solucionarse. Por último, ha subrayado que el 99% de los diagnósticos inconclusos acaban en un resultado negativo al realizarse una nueva prueba de cáncer de mama.