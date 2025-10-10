La Junta busca un "supermán" para Sanidad que se incorpore "cuanto antes" y tome contacto con el sector

La Junta de Andalucía no quiere correr en designar a un nuevo consejero de Sanidad, cartera que temporalmente ha asumido el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa y peso pesado del Gobierno de Juanma Moreno, Antonio Sanz.

Así lo ha expresado el propio Sanz este viernes en rueda una prensa en la que también ha asegurado que, aunque no se deba tener prisa a la hora de designar al que sería el cuarto responsable de Sanidad que ha tenido Moreno desde que llegó a San Telmo, sí es preciso incorporar "cuanto antes" a un "Supermán" que esté en contacto permanente con el sector y los profesionales del Sistema Andaluz de Salud (SAS).

El consejero de Presidencia de Moreno ha aseverado que es "preferible no correr" en la elección del sustituto de Rocío Hernández, que ha dimitido después de que hubiese un "problema" en el sistema de avisos del cribado de cáncer de mama que ha afectado a alrededor de 2.000 mujeres cuyas pruebas eran inconclusas. Así, ha destacado que, aunque la Junta encuentre a "un Supermán", la única fórmula que tiene que seguir este es "contar con todos los profesionales y sectores" de la sanidad andaluza.

En este contexto, ha revelado que el presidente andaluz quiere que haya un titular de Sanidad dedicado exclusivamente a este ámbito "cuanto antes". "Ese 'cuanto antes' yo no lo puedo definir, porque hay que encontrar la persona y acertar en ella", se ha justificado Sanz antes de ahondar en la necesidad de que sea una persona cualificada para liderar la renovación del SAS que ha prometido el líder de los populares andaluces.

"Ni un segundo" en cuestiones políticas

Hasta entonces, hasta que se designe a la persona idónea para solucionar el problema de los cribados y llevar a cabo la renovación del SAS, Sanz ha aseverado que él "seguirá 24 horas", como, según ha dicho, acostumbra; es decir, en activo y "ayudando al presidente en todos los objetivos que se me puedan plantear".

En otro orden de cosas, se ha desmarcado del electoralismo que achaca a las formaciones de izquierdas afirmando que la Junta no va a perder "ni un segundo" en "cuestiones políticas". "Creo que lo que se merecen las personas afectadas, sus familias y, por supuesto, los profesionales, es que tomemos medidas, que reaccionemos, que ofrezcamos soluciones y que demos garantías por parte del Gobierno tanto de apoyo a los profesionales como de soluciones a las personas afectadas", ha apostillado.