El cierre de Gobierno de Trump deja sin sueldo a más de 1.000 españoles en las bases de Rota y Morón

El cierre presupuestario en los Estados Unidos, por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas, tiene también sus consecuencias al otro lado del Atlántico.

Es la denuncia que han hecho los comités de empresa de las bases norteamericanas de Rota y Morón que revelan que, a causa de esta situación, se ha producido el retraso en el pago del anticipo de sus nóminas. Un pago que la Administración de Donald Trump debería haber aportado al Ministerio de Defensa en base al convenio bilateral entre ambos países y que ahora exigen de forma "inmediata" los trabajadores.

Alegan desde ambos comités que en su opinión es el ministerio de Margarita Robles "el que debe velar" por los intereses de los trabajadores" asegurando que "la plantilla española no debe verse perjudicada por un bloqueo presupuestario ajeno".

Es por ello por lo que el representante de CSIF se ha puesto en contacto con el almirante jefe del Arsenal de Cádiz, responsable de estos trabajadores, para el pago de las nóminas y la garantía de que se cobre en estas situaciones.

Más de 1.000 trabajadores afectados

Destacar que según los datos publicados por Europa Press el personal laboral local asciende a 1.000 empleados en Rota, una treintena en Morón y otra decena más entre Madrid y Valencia.

A la espera de una posible solución, lo cierto es que la situación tiene visos de continuar a la luz de que este martes el Senado de Estados Unidos ha fracasado por octava vez consecutiva en su intento de aprobar una resolución temporal de financiación que ponga fin al cierre parcial del gobierno federal, que dura ya 14 días.