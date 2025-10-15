Moreno reorganiza la Junta tras darle las competencias de Sanidad a su Nº 2 Antonio Sanz

Andalucía ya cuenta con un nuevo consejero de Salud: Antonio Sanz, hasta ahora titular de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, se convierte a partir de hoy en consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de Andalucía.

Tras la dimisión de Rocío Hernández como cabeza de la Consejería de Salud y Consumo en plena crisis por los retrasos en el programa de detección precoz del cáncer de mama, el Gobierno andaluz quedaba con una vacante en la que es una de las consejerías más importantes del Ejecutivo autonómico. Y es que cabe recordar que el sistema público sanitario andaluz, el SAS, es el mayor de España, con una población cubierta superior a ocho millones de personas.

En esta última semana, Antonio Sanz asumió la dirección de salud de forma provisional; un cargo que ha acabado convirtiéndose en permanente este miércoles. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado a través de su perfil de X el nuevo nombramiento.

La salud es una prioridad absoluta para mi Gobierno. Antonio Sanz será desde hoy consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de Andalucía. Su experiencia de gestión, capacidad de trabajo y diálogo serán fundamentales para lo que resta de legislatura. #AndalucíaAvanza — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) October 15, 2025

Moreno destaca de Sanz su "experiencia de gestión, capacidad de trabajo y diálogo"; habilidades que, cree el presidente andaluz, serán "fundamentales" para los meses que quedan de legislatura. Antonio Sanz ocupaba hasta ahora una de las carteras más voluminosas del Gobierno andaluz, motivo por el que, con su nuevo cargo, las competencias se van a ver repartidas con otros dos consejeros. Sanz mantiene las responsabilidades de Presidencia y Emergencias (hasta ahora, Interior).

Por el contrario, la consejera de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno, Carolina España, asumirá las competencias de diálogo social y simplificación administrativa. Por su parte, el consejero de Industria, Jorge Paradela, incorpora a su cartera la digitalización y la Agencia Digital de Andalucía.