Ofensiva total de la Junta contra el cáncer: 100 millones y 700 sanitarios para blindar los cribados

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado luz verde este miércoles a un plan de acción integral para los programas de cribado de cáncer de colon y cuello de útero. Tras la crisis provocada por los retrasos en los cribados del cáncer de mama, que habrían afectado a unas 2.000 mujeres a la espera de un diagnóstico, la Junta busca evitar ahora nuevos errores en otros dos programas de cribado.

Ya la semana pasada, el Gobierno anunciaba un plan de choque, dotado con 12 millones de euros, para hacer frente a estos errores que el Gobierno andaluz vincula a una falta de comunicación con las pacientes. Ahora, a este plan de choque específico del cáncer de mama se suma una serie de planes de acción para reforzar los programas de prevención de la enfermedad con refuerzo de plantillas. Según ha avanzado en rueda de prensa el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, se invertirán más de 100 millones de euros y se contratará a 705 profesionales para reforzar los programas de cribado del SAS.

En concreto, para el impulso de los programas de detección precoz del cáncer de colon y de cuello de útero se destinarán 89 millones de euros, y se prevé la contratación de 586 personas para puestos de administración, enfermería, o médicos especialistas. Además, según ha avanzado la Consejería de Salud, a partir de diciembre se van a incorporar en los centros de salud 70 enfermeras especialistas en Ginecología y Obstetricia que agilizarán la atención a las citologías.

El plan se articula en cuatro líneas: mejora de la asistencia y la coordinación clínica; ampliación de los equipos; impulso de la innovación tecnológica, y mejora de los equipos diagnósticos. En conjunto, según la Junta, se conseguirá reducir tiempos, mejorar la trazabilidad de las pruebas y la coordinación, y dar una atención más cercana y segura al paciente.

Una de las novedades que introduce la medida aprobada hoy en Consejo de Gobierno es la implantación de un sistema de automatización inteligente, en la que se invertirá 10,4 millones de euros (con una financiación parcial de fondos europeos). El Ejecutivo andaluz señala que esto llevará a una gestión "integral y monitorizada", que integre todos los procesos.

Refuerzo técnico

Junto al refuerzo de personal, la Junta de Andalucía va a impulsar la actividad extraordinaria por autoconcierto en los servicios de endoscopia digestiva. A partir del 1 de noviembre se actualizarán las tarifas de las pruebas diagnósticas incluidas en el catálogo del programa, adecuándolas a la complejidad real y al tiempo requerido para su realización. El impacto presupuestario global estimado para esta medida es de 7.150.000 de euros.

La tercera línea de actuación del plan de acción es el impulso a la innovación tecnológica y digital para modernizar los procesos diagnósticos y reforzar la infraestructura tecnológica. Con este objetivo, en el segundo semestre de 2026 se iniciará la digitalización de las pruebas diagnósticas de anatomía patológica, que se implantará de forma efectiva en hospitales de referencia durante el primer trimestre de 2027.

Para la digitalización de los laboratorios de anatomía patológica, en la que se invertirán 30 millones de euros, así como para la incorporación de herramientas de inteligencia artificial que actúen como apoyo al diagnóstico, el SAS va a incorporar 46 profesionales con perfil informático, que supondrá una inversión de 1,7 millones de euros.

Finalmente, el plan de acción incluye la mejora de las infraestructuras diagnósticas en las áreas de anatomía patológica con el objetivo de reforzar la capacidad diagnóstica y reducir los tiempos de respuestas mediante la modernización y ampliación de las áreas de Anatomía Patológica en distintos hospitales.