Fuga de película en Jerez: un recluso escapa por la ventana con sábanas anudadas

Un interno que se encontraba ingresado en el Hospital de Jerez ha logrado huir deslizándose por la fachada del edificio con sábanas anudadas. Según el personal sanitario, al acudir por la mañana para tomarle las constantes, encontraron la habitación vacía, la ventana abierta y las sábanas colgando, pese a que había vigilancia policial en la puerta.

El recluso, que estaba hospitalizado antes de su traslado a prisión por un caso de sarna, habría escapado sobre las cuatro de la madrugada y utilizaría un patinete eléctrico cerca del centro hospitalario para huir. Trabajadores del centro señalan que las ventanas del hospital son de aluminio de doble hoja y no cuentan con sistemas de bloqueo.

La dirección del Hospital jerezano no se ha pronunciado al respecto, pero la Policía Nacional ha confirmado a varios medios que mantiene abierta la investigación y centra sus esfuerzos en localizar y detener al fugado. Tampoco ha trascendido su identificación, ni apariencia, pero dependiendo de cómo evolucione el dispositivo de localización, podrían recurrir a la ayuda ciudadana.