Pintadas de "asesinos" en el colegio de la niña sevillana que se suicidó por acoso

En el barrio sevillano de San Carlos se ha vivido una mañana cargada de tensión y emociones. La comunidad se ha reunido en una plazoleta cercana al colegio Las Irlandesas de Loreto, donde cientos de vecinos han alzado la voz para exigir justicia tras el suicidio de Sandra, una joven de 14 años que ha sido víctima de acoso escolar. Según denuncian, el centro educativo no ha actuado con la diligencia necesaria para frenar la situación.

La protesta se ha hecho notar también en la fachada del colegio, que ha amanecido con pintadas donde podían leerse frases como "asesinos", "culpables" o "no quedaréis impunes". Tanto los padres como los vecinos han expresado su indignación, convencidos de que la dirección del centro ha encubierto casos de acoso por miedo a perjudicar su imagen.

Las pintadas en la fachada del colegio.

La familia de Sandra Peña ha acusado al colegio Irlandesas de Loreto de no haber aplicado los protocolos previstos frente a este tipo de casos. Los padres estudian presentar una denuncia ante los tribunales para depurar posibles responsabilidades.

El portavoz familiar, Isaac Villar, tío de la joven, ha explicado que la familia emprenderá "todas las acciones legales" a su alcance. Este viernes, los progenitores se han reunido con sus abogados para determinar los pasos a seguir, aunque aún no han tomado una decisión definitiva. "Hay que darles tiempo", ha señalado Villar.

Avisos previos al centro educativo

Según el relato familiar, la madre de la menor acudió en dos ocasiones al servicio de orientación del colegio para informar del acoso y solicitar medidas de protección. En ninguna de ellas, sostiene, se activó el protocolo correspondiente.

La primera comunicación se produjo a finales del segundo trimestre del pasado curso, después de que la alumna contara en casa los episodios sufridos en el aula. "No hicieron nada", ha afirmado el portavoz, que también ha lamentado la ausencia de apoyo psicológico por parte del centro.

Ante esta situación, la familia buscó ayuda privada y, desde julio, Sandra recibía atención de una psicóloga. En septiembre, la madre volvió al colegio con un informe profesional que recogía el malestar de la menor y pidió que se separase a su hija de tres compañeras. "No fue una iniciativa del colegio, fue mi hermana quien lo exigió", ha insistido Villar.

Concentración en memoria de la adolescente

Este viernes, centenares de personas se han concentrado para rendir homenaje a la menor y reclamar responsabilidades. En el acto han participado los padres, el hermano, el abuelo y numerosos vecinos.

Los asistentes han denunciado otros posibles casos de acoso escolar en el mismo centro educativo. Algunos vecinos han asegurado que la gestión de estos casos por parte del colegio ha sido "deficiente" y varios padres han relatado situaciones similares sufridas por otros alumnos, y han reclamado que se refuercen los mecanismos de detección y prevención.

La Junta confirma que no se activaron los protocolos

Según la información proporcionada por el Diario de Sevilla, Carmen Castillo, consejera andaluza de Educación, ha admitido que a la Junta no le consta que el centro hubiera iniciado los protocolos de acoso y prevención de comportamientos autodestructivos, "a pesar de que había indicios de que eran necesarios dichos protocolos". "Ante situaciones de este tipo, siempre reaccionamos, y por si hubiera responsabilidad de tipo penal, remitimos a la Fiscalía toda la información que han obtenido los inspectores y la que ha facilitado el propio centro", ha apuntado Castillo.

Por otro lado, se ha iniciado ya el proceso administrativo, con el objetivo de "saber qué ha fallado, porque cuando pasa algo así tenemos la sensación de que no hemos hecho todo lo que había que hacer y tenemos que depurar todas las responsabilidades" que resulten necesarias. La consejera ha expresado su pésame a la familia "y el acompañamiento no sólo de su comunidad educativa, sino la de toda Andalucía y el Gobierno andaluz".

"Es durísimo perder a una hija y ahora mismo tenemos que estar al lado de la familia para ponernos a su disposición y para todo lo que necesiten. Es verdad que estamos en un momento de averiguación, porque siempre queremos saber por qué ocurren las cosas. La Inspección está en el centro", ha manifestado Castillo.

El colegio, por su parte, ha difundido un comunicado donde no ha hecho referencia alguna al supuesto acoso escolar que habría sufrido la menor fallecida. En dicho escrito ha afirmado: "La Comunidad Educativa del colegio estamos profundamente consternados por el fallecimiento de nuestra alumna. Desde el colegio Irlandesas Loreto transmitimos nuestro más sentido pésame a la familia", mientras ha subrayado que, desde que los hechos han tenido lugar, su "preocupación principal" y todos sus esfuerzos se han centrado en acompañar al alumnado y a la familia de la menor.

"Estamos trabajando en coordinación con la administración educativa y los organismos correspondientes, contando con la ayuda del equipo de Bienestar Emocional de la Delegación Territorial de Sevilla", ha señalado el centro, que ha cerrado el comunicado indicando que han orado por la alumna en la capilla y que en los próximos días se celebrará una Eucaristía en su memoria.