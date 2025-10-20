Doble investigación por la muerte de Sandra: a las acosadoras y al colegio que no actuó

La Fiscalía de Menores de Sevilla ha acordado la apertura de dos expedientes para investigar el caso del supuesto suicidio de Sandra Peña. Se trata de la joven sevillana de 14 años que el pasado martes se quitó la vida tras volver del colegio donde sufría acoso escolar.

En uno de los procedimientos abiertos por el Ministerio Público, el de reforma juvenil, se investigará la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras en el otro, el de supervisión, se evaluará la actuación y posible responsabilidad del centro educativo, Irlandesas de Loreto de Sevilla, en el que estudiaba la joven y que no activó el protocolo anti bullying ni el de prevención de autolesiones.

Son las primeras medidas acordadas por la Fiscalía de menores, después de haber recibido la documentación realizada por la inspección educativa de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía.

El centro podría perder el concierto

La citada consejería andaluza ha anunciado también que el colegio donde estudiaba Sandra podría perder el concierto educativo que tenía, si el expediente administrativo determina que ha habido un incumplimiento muy grave del mismo.

En paralelo a la investigación judicial también el Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una investigación de oficio y se ha mostrado sorprendido por la "falta de respuesta del protocolo contra acoso escolar" ante las quejas de la madre de Sandra por posible acoso.

Además ha elevado una queja a la autoridad educativa andaluza para que se atienda a la prevención ante señales de acoso y violencia como la que sufría Sandra Peña que se precipitó desde el balcón de su vivienda en Sevilla al volver del colegio.