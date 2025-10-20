La Junta estalla contra el PSOE: "Ya está bien de impartir lecciones sobre sanidad y usar el cáncer y a las mujeres"

La Junta de Andalucía ha pasado a la ofensiva contra el PSOE por los errores del cribado del cáncer de mama que han puesto en jaque la presidencia de Juanma Moreno. Tras varias semanas encajando golpes desde la oposición y en la calle en forma de protestas, la dimisión de la consejera de Sanidad, Rocío Hernández, y el anuncio de un plan de choque y un nuevo consejero que ha necesitado la remodelación parcial de su Gobierno, la Junta de Andalucía ha cargado contra los socialistas por el uso político que están haciendo de la crisis.

El ambiente preelectoral en la política andaluza es evidente y la oposición de la izquierda junto con Vox ha encontrado en la crisis del cribado del cáncer de mama el hueco por el que tratar de dinamitar lo que queda de legislatura en la región. La Junta tardó unos días en reaccionar, pero cuando lo hizo trató de cauterizar la herida con la dimisión de Rocío Hernández, cuya cabeza pedía parte de la sociedad andaluza, y un millonario plan de choque para dar solución a los cribados erróneos.

El nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, hombre fuerte del Gobierno andaluz, que ya ostentaba la cartera de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, ha visto repartidas algunas de sus funciones a los también consejeros Carolina España y Jorge Paradela y se ha quedado con la cartera de Sanidad, Presidencia y Emergencias. Sanz ha atendido a los medios este lunes y ha cargado contra el PSOE de la vicepresidenta y ministra de Hacienda de Pedro Sánchez, María Jesús Montero.

Antonio Sanz previamente ha anunciado que el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el centro hospitalario del que, según la Junta, procedían la mayoría de los errores del cribado del cáncer de mama, "en su unidad de mama ha supuesto ya y supone de manera importante un cambio en el modelo asistencial y una reorganización completa del servicio que hemos hecho en un tiempo récord". El consejero de Sanidad ha dicho que "se ha puesto en marcha una remodelación del circuito asistencial avanzando hacia la atención en un acto único de las mujeres procedentes de cribado. Además, se está formando a los profesionales en tecnología de la información para mejorar la explotación y la gestión de los datos y se han incorporado nuevos profesionales al programa con el objetivo de distribuir las cargas".

La herencia de Montero en la Sanidad andaluza

El nuevo consejero de Sanidad de Juanma Moreno ha pasado a la ofensiva contra el PSOE-A recordando el paso por la Consejería de Sanidad de la actual candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía y vicepresidenta de Pedro Sánchez, María Jesús Montero. La actual ministra de Hacienda, que también ostentó esa cartera en Andalucía, fue entre el 25 de abril de 2004 y el 9 de septiembre de 2013 consejera de Sanidad de la Junta en las presidencias de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos condenados por el caso de los ERE fraudulentos.

Antonio Sanz ha dicho a los socialistas que "ya está bien de impartir lecciones sobre sanidad y usar el cáncer y a las mujeres para intentar dañar al Gobierno de Juanma Moreno". Advierte el actual consejero de Sanidad que "no se puede desprestigiar al sistema, no se puede atacar a los profesionales como lo está haciendo el PSOE y la candidata Montero".

"Justo, precisamente, la candidata Montero que pasará a la historia como la consejera de Sanidad de los recortes. Recortes en el presupuesto: 1.500 millones, recortes en los profesionales: 7.500 profesionales menos para la sanidad pública y, sobre todo, la de los 500.000 pacientes en listas de espera que se taparon y se ocultaron en los cajones durante la etapa del PSOE", ha destacado Sanz.