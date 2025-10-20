Andalucía entra en un periodo preelectoral a poco más de nueve meses de las elecciones autonómicas que si no se adelantan se celebrarían en junio de 2026. Este lunes se ha publicado el último barómetro de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) que depende de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía que dirige el popular Antonio Sanz. Todos los sondeos publicados hasta la fecha mantienen dos tendencias claras: hundimiento del PSOE andaluz de la vicepresidenta y ministra de Hacienda de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, y aumento de Vox. También que Juanma Moreno mantendría la mayoría absoluta. Hasta ahora.

El barómetro del Centra de septiembre de 2025, el llamado CIS andaluz, ha sido el primero que recoge que el presidente andaluz podría perder la mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía que mantiene desde junio de 2022. En esos comicios Moreno obtuvo un resultado histórico llevando al PP-A a los 58 escaños, tres por encima de la mayoría de la Cámara regional fijada en 55. Una de las claves de este sondeo publicado este lunes es que las entrevistas a los encuestados se hicieron entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre, es decir, días antes de que se conociera el escándalo de los errores del cribado del cáncer de mama que ha supuesto la dimisión de la consejera Rocío Hernández, la remodelación del Gobierno andaluz y un quebradero de cabeza para los populares en año electoral.

Montero no remonta

La primera de las claves del barómetro es que la actual vicepresidenta y ministra de Hacienda de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, no consigue remontar los ya de por sí malos resultados conseguidos por su antecesor, Juan Espadas, en junio de 2022. El exalcalde de Sevilla y líder del PSOE-A hasta principios de este año llevó al PSOE en Andalucía a los 30 escaños con un porcentaje del voto del 24,1%.

Las estimaciones del barómetro andaluz de septiembre de 2025.

Según el CIS andaluz conocido este lunes Montero podría perder hasta cuatro escaños y un 0,8% de intención de voto llevando al PSOE-A a los 26-29 escaños. Otras encuestas publicadas recientemente y con la crisis del cribado del cáncer de mama a la que se aferran los socialistas para crecer en las encuestas ya en todas las portadas apuntan en esa misma dirección: María Jesús Montero no es el revulsivo que Moncloa y Ferraz esperaban que fuera ya que Andalucía seguiría gobernada por la derecha.

¿Perderá Moreno la absoluta?

Este barómetro del Centra ha destacado que los de Juanma Moreno volverían a ganar las elecciones andaluzas. El PP-A se embolsaría el 40,7% de los votos y sacaría al PSOE de María Jesús Montero 17,4 puntos. Con estos resultados los populares podrían volver a gobernar, pero también se podrían dejar entre 2 y 4 escaños al caer un 2,4% en intención de voto.

En 2022 Juanma Moreno consiguió una histórica mayoría absoluta para la derecha en Andalucía con el 43,1% de los votos y 58 escaños en el Parlamento de Andalucía. Si se cumplen los pronósticos del Centra se podría quedar entre 54 y 56 escaños cuando la mayoría absoluta en la Cámara andaluza es de 55 diputados. El desgaste del PP-A tras casi dos legislaturas en el poder lo recogería Vox. El partido de Santiago Abascal en la región obtendría ese 2,4% que pierden los populares impulsándose a los 16 o 18 escaños y afianzándose como tercera fuerza política en la región muy por encima de la extrema izquierda.

Por su parte, las dos formaciones de extrema izquierda y de corte andalucista, Por Andalucía y Adelante Andalucía, mejorarían en intención de voto y en escaños respecto a 2022. La primera subiría un 0,3% y entre 1 y 3 escaños respecto a los cinco con los que cuentan actualmente y la segunda un 1,8% subiendo 1 escaño de los 2 que tiene ahora. Otra de las claves del barómetro del Centra es que la abstención aumentaría un 3,66% pasando del 41,6% al 45,26%.