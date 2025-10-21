La Guardia Civil, sin medios para luchar contra el narco en Andalucía por el 'abandono' de Interior

JUCIL, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, ha denunciado este martes el abandono institucional que vive el Instituto Armado en Andalucía. Como ya hiciera la semana pasada en Asturias, la asociación ha puesto de manifiesto las carencias que día a día lastran la operatividad del Cuerpo

En un comunicado, JUCIL ha informado de que ha mantenido una reunión con el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, en la que se ha abordado el abandono continuado del Ministerio del Interior hacia la Guardia Civil. Ante ello, la organización ha lamentado la falta de compromiso político real de Fernando Grande-Marlaska con las condiciones laborales y de seguridad de los agentes. También han podido hacer llegar a la formación la "grave" situación que atraviesa la comunidad en cuanto a criminalidad y narcotráfico.

Al encuentro con el diputado José Ricardo García, portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación. Administrativa, han acudido el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, y la secretaria nacional de Riesgos Laborales y Suboficiales, Melisa Carmona.

Interior les trata como un Cuerpo de segunda

Durante la reunión, los representantes de JUCIL han expuesto sus peticiones esenciales: la equiparación salarial con las policías autonómicas y locales, el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo, una jubilación digna y turnos 6×6, así como la dotación urgente de medios materiales adecuados como embarcaciones para afrontar los desafíos de seguridad en zonas especialmente sensibles como Cádiz y el litoral andaluz. Junto a ello, han denunciado que cada vez hay menos efectivos en las calles.

"La Guardia Civil sufre un abandono institucional inaceptable. Mientras seguimos luchando contra el narcotráfico, el crimen organizado y la inseguridad, el Ministerio del Interior continúa negando los recursos, la protección y el respeto que merecen quienes garantizan la seguridad de todos los españoles", ha declarado Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL. Ha añadido que "la Guardia Civil no puede seguir siendo tratada como un cuerpo de segunda dentro del sistema de seguridad pública y por eso hemos tenido que acudir a otros estamentos, como parlamentos autonómicos, ayuntamientos o incluso Europa".

Por su parte, Melisa Carmona ha subrayado la necesidad de "proteger la salud y la integridad de los agentes con medidas efectivas, como la dotación de pistolas táser a las patrullas y cámaras unipersonales, que contribuyan a una mayor seguridad jurídica de los agentes en las intervenciones".

Desde la asociación han agradecido al Partido Popular de Andalucía que impulse en el Parlamento autonómico iniciativas de apoyo institucional y político en defensa de la Guardia Civil y sus familias, especialmente en las zonas más afectadas por la delincuencia organizada y la falta de medios.