Interceptadas 222 garrafas de combustible para el narcotráfico en Cádiz

La Guardia Civil ha interceptado este miércoles en tres puntos distintos de la provincia de Cádiz tres lanchas que iban a suministrar combustible a las narcolanchas, en unas operaciones en las que se han intervenido 222 garrafas.

Esta madrugada el Servicio Marítimo Provincial de Cádiz se ha incautado una EAV (Embarcación de Alta velocidad) con cuatro motores en la zona de la desembocadura del río Guadalquivir, que fue detectada a través del Servicio de Vigilancia Exterior (SIVE), tras lo que la Guardia Civil puso en marcha un dispositivo para interceptarla en el mar.

Al percatarse de la presencia de la patrullera de la Guardia Civil, sus tripulantes huyeron por tierra abandonando la embarcación, que ha sido trasladada al puerto deportivo de Chipiona.

Además, en Sanlúcar de Barrameda se ha intervenido una embarcación recreativa con 35 petacas de combustible en su interior y en una tercera actuación, sobre las 6:00 de esta mañana fue interceptada otra en la zona del río San Pedro, en Puerto Real (Cádiz) con una panelable que transportaba 187 garrafas de combustible con un grave riesgo de hundimiento y de provocar un daño medioambiental.

En esta actuación se ha detenido a una persona con la colaboración de los servicios de vigilancia privada de Navantia.

Desde principios de año la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz se ha incautado 9.792 petacas de combustible, con un total de 244.800 litros.