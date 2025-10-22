Sanz tiende la mano a la oposición y achaca "difamaciones" al Gobierno de Sánchez en un 'todos contra Moreno'

El Parlamento Andaluz ha vivido este miércoles uno de los plenos más tensos de la legislatura durante la primera comparecencia del consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, desde que se hizo cargo de la cartera de Sanidad hace una semana después del problema en el sistema de avisos en el cribado del cáncer de mama. Una sesión plenaria que, aunque ha tenido lugar esta tarde en el Parlamento Andaluz, ha contado con un preludio en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, que ha tenido lugar este miércoles.

Tanto es así que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho referencia al problema del cribado amplificando lo que, según ha dicho Sanz, es un bulo propagado por los socialistas andaluces; que han asegurado que la Junta de Andalucía ha perdido pruebas del cribado de cáncer de mama cuando en realidad simplemente se trataba de un fallo informático que colgó el sistema, si bien todos los datos están a salvo. "Es imposible que se borren los datos", ha recalcado Sanz dejando en evidencia las palabras de Sánchez, que le han servido al líder del PSOE para exigir "responsabilidades" al presidente andaluz, Juanma Moreno.

En este marco, Sanz ha calificado estas declaraciones de Sánchez como "difamaciones" y ha lanzado un recado al Ejecutivo del que también forma parte la secretaria general de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, asegurando que, al menos, la Junta de Andalucía "depura responsabilidades a diferencia de otros gobiernos". "La vida de las personas vale más que cualquier ideología", ha recriminado a los dirigentes socialistas.

De la misma forma se ha pronunciado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Beatriz Fernández de Córdoba, que ha tildado de "lamentable" la actuación de Sánchez en el Congreso al "hacerse eco de un bulo que ha levantado el PSOE de Andalucía" y ha criticado que tanto a nivel nacional como autonómico quieran "arañar votos" de esta situación. "No todo vale", ha subrayado durante su turno de palabra.

En consonancia, Sanz ha tendido la mano a la oposición instando a "terminar con el ruido porque entre una pancarta y un paciente hay que elegir al paciente" y ha pedido propuestas de mejora del Sistema Andaluz de Salud (SAS) tanto a los demás partidos políticos como a las organizaciones profesionales y de afectadas. "Para mejorar nuestro sistema público, es fundamental esas toneladas de diálogo que me pedía el presidente Juanma Moreno", ha aseverado antes de afirmar va a "dialogar hasta la extenuación".

Además, Sanz ha recordado el plan de choque presentado el Gobierno de Juanma Moreno animando a la oposición a presentar propuestas —algo que no ha ocurrido en el pleno— ante el fallo de los cribados de cáncer de mama. Sobre el problema, ha expresado su empatía con las afectadas y ha subrayado en varias ocasiones, "no puede volver a ocurrir".

Todos contra Moreno

Por su parte, la oposición, en consonancia con la línea que han trazado Sánchez y Montero, se ha lanzado a responsabilizar al líder de los populares andaluces del problema y a recriminarle que solo estuviera presente en los primeros minutos del debate para después marcharse del Parlamento.

Algo que Sanz ha justificado aclarando que no es obligatorio para el presidente estar en una comparecencia sobre una Consejería concreta y recriminando a los socialistas que ahora clamen contra Moreno cuando la expresidenta Susana Díaz no estuvo en ningún momento en el debate sobre el estado del SAS cuando se encontraba en San Telmo en 2017. "Sánchez lleva años sin ir al Senado", ha recordado a la bancada socialista.

Respecto a las críticas de la oposición, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García Sánchez, ha recriminado al Gobierno de la Junta que quiera, a su juicio, privatizar el SAS y dejar olvidadas a las personas que tengan menos recursos. Así, ha dicho que las mujeres que no dispongan de seguro privado de salud han estado expuestas a este fallo y, por lo tanto a haber padecido un cáncer que no habría sido encontrado a tiempo: "Y la pregunta es ¿y quién no pueda pagarlo? Quién no pueda pagarlo se muere de cáncer". Un planteamiento al que se ha unido la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, que ha acusado a Moreno de ser un "cobarde" y a Sanz de no ser competente para ponerse al frente de la Consejería de Sanidad.

Vox se une a la izquierda contra Moreno

Por su parte, el portavoz de Vox en la asamblea autonómica, Manuel Gavira, ha asegurado que es "de justicia" decir que "la inmensa mayoría de los males que tiene la Sanidad pública de Andalucía no los ha cometido el PP", sino el PSOE, pero que los populares andaluces "no han resuelto ni uno de esos fallos". Así, ha espetado que lo que busca ahora el Ejecutivo de Moreno es "hacer en siete meses lo que no ha hecho en siete años", aunque les ha advertido que "no son reyes magos" y que no van a ser capaces de cumplir con lo prometido. "Lo único que le quiere Moreno Bonilla de la Sanidad es no perder ni un solo voto", ha sentenciado antes de animar a las protestas contra la Junta, si bien ha pedido que se hagan directamente en el Palacio de San Telmo y no en los centros de salud.

La portavoz de los socialistas también ha criticado a Moreno asegurando que no tiene "ni decencia, ni humanidad, ni humildad" y que este ha querido "despachar este asunto detrás de un teleprompter". De hecho, ha llamado "cobarde" al presidente andaluz y lo ha acusado de realizar un "abandono inhumano" de la Sanidad. Asimismo, ha afirmado que Moreno ha puesto a Sanz para que realice "propaganda" sobre el SAS y lo ha calificado como el "consejero de censura" del PP.

Una izquierda sin propuestas

Después de los turnos de respuesta de los grupos parlamentarios, Fernández de Córdoba ha expuesto lo evidente sobre el debate: "No han hecho ni una propuesta, no han hablado de Sanidad". Por último, Sanz ha cerrado el debate instando a la oposición a "elegir entre seguir en la mentira o sumarse a esta nueva etapa" del Sistema Andaluz de Salud.

De esta forma se ha cerrado una tensa sesión plenaria en la que, los grupos parlamentarios de izquierdas se han opuesto a que se uniera la Consejería de Sanidad a la de Emergencias y Presidencia y, por tanto, las comisiones en el Parlamento. Al principio, la sesión también ha contado con un minuto de silencio en recuerdo de Sandra, la chica sevillana de 14 años que ha decidido quitarse la vida tras sufrir bullying.