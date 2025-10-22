Sevilla tendrá un barrio entero con calles con nombres dedicados a la cerveza

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este miércoles que todas las calles del nuevo barrio de la Cruz del Campo, ubicado en los terrenos que albergaron desde 1904 la fábrica de cerveza que le da nombre, dedicará el nombre de sus vías a esta bebida, en homenaje a la centenaria relación de la ciudad con la marca Cruzcampo y su tradición cervecera.

De esta forma, en el nuevo barrio se contemplan los siguientes nombres: avenida de Maestros Cerveceros, calle Malta, calle Lúpulo, calle Cebada, calle Gambrinus, paseo de 1904, callejón de la Cerveza, glorieta de la Antigua Fábrica o plazuela de los Barriles.

En 1904 los hermanos Tomás y Roberto Osborne levantaron la fábrica original de la cervecera Cruzcampo, de la que hoy se mantiene en pie una factoría y una escuela de hostelería, mientras que la producción se ha llevado a las afueras de la ciudad.

El origen del barrio se remonta a las primeras casas que construyeron los obreros que participaron en la edificación de la fábrica, formando así una pequeña comunidad alrededor de la factoría.

Posteriormente, se sumaron las viviendas de los trabajadores de la fábrica de cerveza y el barrio siguió creciendo en torno a la fábrica de cerveza, cuyo nombre se inspiró en el cercano templete de la Cruz del Campo, que desde el siglo XIV marcaba el inicio del viacrucis Camino de la Cruz del Campo, un punto de referencia histórico asociado al origen de la Semana Santa sevillana.

El proyecto de los hermanos Osborne no solo se convirtió en un pilar de la industria cervecera española, sino que con el tiempo pasó a ser un símbolo de la ciudad y desde la segunda mitad del siglo XX la marca se reconoció como un reflejo de la cultura y las tradiciones andaluzas.

En 2008 la fábrica de Cruzcampo se trasladó a unas instalaciones más grandes y modernas junto a la SE40, acometiendo el Ayuntamiento de Sevilla la reurbanización de parte de los terrenos que había ocupado la factoría.

La medida ya fue aprobada en la Junta de Distrito y se ha sometido a votación en el pleno de este miércoles en el Ayuntamiento sevillano.