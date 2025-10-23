Andalucía anuncia en TIS2025 un acuerdo institucional para reivindicar el turismo como motor económico de España

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha presentado en TIS – Tourism Innovation Summit 2025, la "Declaración de Sevilla", un acuerdo institucional firmado por un total de doce comunidades y una ciudad autónoma con el que buscan reivindicar el valor del turismo gran industria de España y marcar el camino del futuro turístico.

Lo ha revelado durante su participación en la segunda edición del ‘Foro de regiones turísticas innovadoras’, celebrado en el marco de TIS – Tourism Innovation Summit 2025 que ha reunido en Sevilla a una destacada representación de consejeros y directores generales de turismo de las diferentes comunidades españolas para explorar los avances que están impulsando las administraciones con el objetivo de convertirse en destinos turísticos más inteligentes, sostenibles e innovadores.

En su intervención, Bernal ha destacado el papel de la región como epicentro del diálogo turístico nacional, y ha señalado que las regiones firmantes de la declaración representan un pilar fundamental del principal motor económico de España que es el turismo. "Desde la cooperación y la responsabilidad compartida, suscribimos una declaración que reivindica el valor del turismo como gran industria nacional, que defiende su papel en la economía y que marca el camino hacia un modelo basado en la sostenibilidad, la calidad y la competitividad. Lo hacemos juntos, con la convicción de que la unidad entre territorios es la mejor garantía para seguir liderando el turismo en Europa y en el mundo", ha indicado.

Reducir el impacto ambiental del turismo

Junto a Andalucía, entre las comunidades que han rubricado la declaración se encuentran Aragón, Cantabria, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Melilla y la Región de Murcia. Juntas concentran alrededor del 70% del turismo nacional, acogen al 75% de los turistas internacionales y al 70% de los turistas nacionales. Representan así el 74% de los viajeros y el 73% de las pernoctaciones hoteleras del país, así como el 80% de las llegadas de los vuelos y el 78% del tráfico aéreo nacional.

La declaración agrupa siete bloques sobre la ruptura del diálogo y ausencia de liderazgo por parte del Gobierno Central; la defensa del turismo como motor de España ante los "ataques" contra el sector; la separación entre la vivienda y el turismo cuyas dificultades requieren de acciones decididas y no de la búsqueda continua de culpables.

Durante la sesión inaugural, Bernal ha estado acompañado por Jaume Bauzá, Consejero de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de las Islas Baleares; Jéssica del Carmen de León, Consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias; y Marian Cano, Consejera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana. Juntos han abordado estrategias para reducir el impacto ambiental del turismo sin comprometer su valor económico y social y se ha puesto de manifiesto el creciente interés por formas de viajar más respetuosas, centradas en la naturaleza, la cultura y el patrimonio de los territorios.