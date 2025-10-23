Sesión plenaria tensa este jueves en Andalucía. Tras un debate monográfico este miércoles dedicado a la sanidad, la sesión parlamentaria se reanudaba pocas horas después con las mismas críticas que la tarde anterior: todas giraban en torno a la gestión de la crisis de los cribados de cáncer de mama que está llevando a cabo la Junta.

Sin embargo, una de las acusaciones destinadas a la Junta afecta de lleno a los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Según denunciaba la asociación Amama, y ha difundido la oposición, la Junta habría modificado pruebas diagnósticas e historias clínicas reflejadas en la aplicación ClicSalud (de comunicación paciente-SAS) y en Diraya (plataforma de gestión interna).

Este martes, la asociación Amama presentaba ante la Fiscalía andaluza un escrito en el que denunciaban la "manipulación y borrado de pruebas". Esto, debido a un mensaje que mostraba el portal ClicSalud en el que indicaban que "en estos momentos no es posible" acceder a las pruebas de imagen. La Junta señalaba a un error informático y a la caída del sistema ante la alta demanda de usuarios.

Hoy, sin embargo, el asunto ha vuelto a la palestra de la mano de la portavoz de la coalición de izquierdas Por Andalucía, Inma Nieto. La diputada ha mostrado en el Parlamento andaluz una mamografía en la que se señalaba una lesión posiblemente tumoral, y posteriormente, la imagen que se puede ver ahora –tras el fallo informático– en los portales de la Administración, en la que no se señaliza la lesión.

El presidente de la Junta ha calificado de "barbaridad" la acusación que ha hecho la diputada, que habla de "presunta destrucción" de pruebas diagnósticas. Moreno, sin embargo, ha cuestionado a Inma Nieto si, efectivamente, acusaba a "un profesional sanitario" de haber "tocado los datos". Y es que cabe señalar que solo los trabajadores del SAS tienen acceso a las historias clínicas de los pacientes, por lo que no podría haber sido un político, sino un sanitario, quien hubiera modificado los datos.

"Es una barbaridad lo que está diciendo. Acaba de acusar a los profesionales de manipular los datos, datos a los que sólo tienen acceso los profesionales y, por tanto, usted está diciendo que alguien les ha dado una orden y los profesionales se han prestado a hacer esos cambios. Dejen de deteriora la imagen de los sanitarios, dejen de machacar la imagen de los profesionales, dejen de manipular, dejen la palabrería", recriminaba el presidente andaluz.

"No todo vale", concluía Moreno, un mensaje que se ha reiterado durante la sesión plenaria este miércoles y jueves, dado que el PP defiende que la oposición está utilizando este asunto para sacar rédito político de cara a las próximas elecciones autonómicas, previstas para junio de 2026.