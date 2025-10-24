La Guardia Civil intercepta una narcolancha con 1.700 kilos de hachís tras una espectacular persecución

La Guardia Civil ha abortado un alijo de hachís que pretendía ser introducido por la costa de Chipiona (Cádiz), tras interceptar, en una espectacular persecución, una embarcación de alta velocidad que transportaba 1.700 kilos de droga y detener a sus cuatro tripulantes.

La operación, en la que han participado efectivos del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), del Servicio Marítimo Provincial de Cádiz y de la Unidad Aérea con base en Rota, se ha iniciado cuando los agentes del SIVE han detectado una embarcación que navegaba de forma sospechosa al oeste de la costa de Chipiona, con rumbo hacia tierra, según ha detallado la Guardia Civil en un comunicado.

Ante la posibilidad de que se tratara de un desembarco de droga, se ha activado un dispositivo con dos patrulleras y un helicóptero de la Guardia Civil, que ha comenzado el seguimiento del barco. Desde el aire, los agentes han confirmado que la embarcación transportaba fardos de arpillera y petacas de combustible.

Durante las maniobras para interceptarla, los ocupantes han intentado huir con el apoyo de otras dos lanchas rápidas, que han tratado de entorpecer la actuación policial. Finalmente, gracias a la coordinación de los medios marítimos y aéreos, la Guardia Civil ha conseguido detener a la embarcación principal, de 14 metros de eslora y equipada con cuatro motores de 350 caballos, que portaba los 1.700 kilos de hachís.

Horas después, cerca de la playa de Aguadulce, en Rota, los agentes del SIVE han detectado a varias personas acumulando garrafas de combustible, presuntamente para abastecer a las narcolanchas. El operativo ha permitido incautar 114 petacas y otras 10 que se encontraban ya cargadas en una embarcación neumática abandonada en la zona.